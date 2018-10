Crailsheim Holzskulpturen für Wildbienen

Crailsheim / ah

Belebte Skulpturen nennt die Künstlerin Jeanette Zippel die Holzarbeiten, die sie schon an mehreren Plätzen in Deutschland aufgestellt hat. Belebt deshalb, weil sie mit vielen Löchern versehen sind und so als Nistplatz und Lebensraum für Wildbienen dienen. Die Skulpturen, inspiriert von Darstellungen der griechischen Göttin Artemis, erinnern an eine menschliche Gestalt und den Körper einer Biene zugleich. Die Künstlerin aus Heidenheim stellt derzeit Arbeiten über Bienen („Beflügelt“) im Crailsheimer Stadtmuseum im Spital aus. Manfred Koch, Vorsitzender der Kunstfreunde, machte bei der Ausstellungseröffnung den Vorschlag, einen Zippel-Bienengarten auch in Crailsheim anzulegen – das sei doch sicherlich ganz im Sinne des Stadtbienen-Projekts. Die Ausstellung ist heute von 9 bis 19 Uhr geöffnet, samstags von 14 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 18 Uhr.