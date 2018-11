Gericht Hoher Schaden ist entstanden

Crailsheim / Birgit Trinkle

So lange dauert es selten, bis der Staatsanwalt die Anklage verlesen hat: Michael Schwarz führte im Amtsgericht jede der „87 rechtlich selbstständigen Handlungen“ auf, mit denen ein Crailsheimer – 1963 geboren, studierter Betriebswirt, getrennt lebend – im Jahr 2016 Firmen und Bauherren aus dem Crailsheimer Raum geschädigt haben soll.

Der Angeklagte Michael H. ist Vorstand einer AG, die schlüsselfertige Häuser anbietet. Vorgeworfen wird ihm die Vortäuschung von Zahlungsfähigkeit beim Kauf von Baumaterialien und bei der Beauftragung von Subunternehmen in 83 Fällen mit Schäden zwischen 19 und knapp 10 000 Euro sowie Einforderung von Abschlagszahlungen der Bauherren unter der Vortäuschung, der jeweilige Bauabschnitt sei erreicht und die Zahlung fällig. Hier entstanden in vier Fällen Schäden in Höhe zwischen 17 650 und 30 550 Euro. Weiterer Punkt der Anklageschrift: Der Mann habe trotz Zahlungsunfähigkeit keinen Insolvenzantrag gestellt.

Auch als er längst schon wusste, dass sein Immobilienunternehmen in finanzielle Schieflage geraten sei, so Schwarz, habe H. die betroffenen Firmen liefern oder arbeiten und die Bauherren weiterhin hohe Summen für Bauleistungen überweisen lassen, die dann nicht erbracht wurden. Bis sämtliche Bauvorhaben gestoppt wurden. Das Ganze gelte, ließ der Staatsanwalt wissen, weil gewerbsmäßig betrieben, als Betrug in besonders schwerem Fall.

Einstellung kommt nicht infrage

Über seinen Verteidiger Andrej Klein ließ H. erklären, er habe einen Großteil der ausstehenden Zahlungen längst geleistet, zudem fehlten dem Gericht entscheidende Unterlagen, die ihn entlasteten: Er bestreite die Vorwürfe, habe damals selbst dringend benötigte ausstehende Zahlungen nicht erhalten, was ihn in Schwierigkeiten gebracht habe. Als Rechtsanwalt Klein aber eine Einstellung des Verfahrens beantragte, mit der Auflage, alle Zahlungen zu leisten, entfuhr dem Staatsanwalt ein vernehmliches „Nein“. Das komme nicht in Betracht. Zunächst wurden also die Unternehmensstrukturen und die Ereignisse 2016 aufgedröselt. Die Verhandlung wird fortgesetzt.