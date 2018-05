Rothenburg Spektakel begeistert 15.000 Zuschauer

Rothenburg / Dieter Balb

Beim Festspiel vom Meistertrunk in Rothenburg ist Geschichte lebendig geworden.

Es fasziniert immer noch die Massen und das schon seit 1881 – das historische Festspiel vom Meistertrunk beherrschte wieder drei Tage lang mit Aufführungen, umherziehenden Truppen, Feldlager und großem Heereszug die Altstadt. Rothenburg tauchte in die im 30-jährigen Krieg 1631 spielende Geschichte vom Feldherrn Tilly ein, der die Stadt eroberte und verschonte.

Es war das schriftstellerische Meisterwerk des Glasermeisters Adam Hörber, der frühere Erzählungen zu einem dramatischen Spiel entwickelte und mit der Erstaufführung seines Meistertrunks vor 137 Jahren ungeahnten Zuspruch fand, der bis heute anhält.

Im Volksschauspiel bittet Magdalena Hirsching mit einer Kinderschar auf Knien den gestrengen Feldherrn: „Ich fleh euch an, wie man in höchster Not zum Himmel schreit, oh habt doch Erbarmen und sprecht das große Wort der Gnade aus.” Der finstere Graf Tzerklas Tilly ließ sich davon und vom Frankenwein milde stimmen. Er hatte gerade als Heerführer der katholischen Liga das protestantische Rothenburg erobert, den im Kaisersaal vorgeführten Ratsherrn drohte das Todesurteil.

Volle Bühne im Kaisersaal

Mehr als 40 Sprechrollenträger und 120 Statisten standen auf der Bühne im Kaisersaal, als sich die Dramatik bis zum erlösenden Akt des Meistertrunks steigerte. Der Kellermeister kredenzte dem mürrischen Eroberer edlen Frankenwein und der bot in einer Laune an, wenn jemand den dreieinviertel Liter fassenden Glashumpen in einem Zug leeren kann, wolle er die Stadt verschonen.

Altbürgermeister Georg Nusch vollbrachte die Tat – so hat das zumindest Stückschreiber und Glasermeister Adam Hörber perfekt ersonnen. Eine herzergreifende Geschichte mit vaterländischem Pathos und romantischer Verklärung, die auch beim heutigen Publikum im Digitalzeitalter noch gut ankommt.

In der Altstadt wurde Geschichte lebendig. Mit historischen Gruppen, die durch die Gassen zogen und im großen Feldlager vor den Toren, wo Kaiserliche, Schweden, Katholiken und Protestanten, Rothenburger und Touristen gemeinsam feierten. Der Heereszug vom Sonntagnachmittag mit über 900 Mitwirkenden, 40 Pferdegespannen und 60 Reitern ragte heraus und begeisterte mehr als 15.000 Zuschauer.

Im September folgt Neuauflage

Nach dem großen Fest im Lager zwischen Galgen- und Rödertor endete am Montagabend mit Tillys theatralischer Verabschiedung vor dem Rathaus das Spektakel. Wer es versäumt hat, kann an den Reichsstadttagen am 8. September noch mal den Meistertrunk im Kaisersaal erleben.