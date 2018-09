Hervorragende Perspektiven

pm

Auch in diesem Jahr haben bei der Elabo GmbH wieder junge Leute ihre Berufsausbildung im kaufmännischen und technischen Bereich des Unternehmens begonnen. Sie wurden vom Geschäftsführer persönlich begrüßt und anhand einer Firmenpräsentation in die ersten Betriebsgeheimnisse eingeweiht.

Ein Schwerpunkt der Berufsausbildung bei Elabo ist der systematischen Weiterbildung gewidmet, insbesondere den berufsbegleitenden Studiengängen für junge Mitarbeiter. Neben der fachlichen Aus- und Weiterbildung kommt auch der Spaßfaktor nicht zu kurz, was nicht zuletzt durch diverse Ausflüge gewährleistet wird. Mit dieser Kombination aus Spaß, Wissensvermittlung und Zukunftsperspektiven will das Unternehmen auch in Zukunft als attraktives Ausbildungsunternehmen in der Region wahrgenommen werden.