Heavy Metal Heißer Abend ist programmiert

Crailsheim / Sebastian Unbehauen

Vier von fünf Bands sind bestätigt: Damit zeichne sich ab, dass bei der „Dynamite Night“ am Freitag, 28. Dezember, erneut viele Bereiche im Hard’n’Heavy-Sektor abgedeckt sind. Dies garantiere einen „heißen“ Abend in der Turn- und Festhalle in Ingersheim, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit Razzmattaz tritt eine Formation an, die mit ihrem Hardrock als einer Mischung aus Kick-Ass-Rock und Powerblues ans australische Aushängeschild AC/DC erinnere.

Metal und Hardrock bieten die Jungs von Motorjesus. Das aktuelle Album der Mönchengladbacher heißt „Race To Resurrection“ Auch Stormwitch sind mit ihre Album „Bount To The Witch“ zu Gast. „The Masters Of Black Romantic“ sind eine der dienstältesten deutschen Metal- Bands. 1979 wurde sie gegründet.

Pink Cream 69 schließlich sind ein Aushängeschild ihres Genres. Fast jeder Fan habe Platten von den Karlsruhern zu Hause stehen. Rock und Metal vom Feinsten seien garantiert. Mit Klassikern wie „Keep Your Eye On The Twisted“ oder „One Step Into Paradise“ überzeuge das Quintett ebenso wie mit Songs vom jüngsten Album „Headstrong“.