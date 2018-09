Crailsheim Heißer Abend ist programmiert

Crailsheim / swp

Zum zehnten Jubiläum der „Dynamite Night“ am 28. Dezember haben die Veranstalter jede Menge im Köcher.

Vier von fünf Bands sind bestätigt: Damit zeichnet sich ab, dass erneut etliche Bereiche im Hard’n’Heavy-Sektor abgedeckt sind. Das garantiert einen „heißen“ Abend in der Turn- und Festhalle in Ingersheim.

Mit Razzmattaz tritt eine Formation an, die mit ihrem Hardrock zwischenzeitlich ein Markenzeichen geworden ist. Ihre Mischung aus Kick-Ass-Rock und Powerblues erinnert ans große australische Aushängeschild AC/DC und verleitet zum Mitwippen.

Metal und Hardrock bieten die Jungs von Motorjesus. Die Mönchengladbacher haben ihr aktuelles Album „Race To Resurrection“ veröffentlicht und starten wieder voll durch. Dass die neubesetzte Combo um Sänger Chris Birx nichts an Power verloren hat, bringt das Werk zum Ausdruck.

Auch Stormwitch sind mit dem aktuellen Album „Bount To The Witch“ zu Gast. „The Masters Of Black Romantic“ sind eine der dienstältesten deutschen Metal- Bands. Seit der Gründung 1979 hat sich einiges an tollen Songs und Kultalben wie „Walpurgis Night“ angesammelt.

Pink Cream 69 schließlich sind ein absolutes Aushängeschild ihres Genre. So ziemlich jeder Fan hat etwas von den Jungs aus Karlsruhe zu Hause stehen. Rock und Metal vom Feinsten sind garantiert. Mit Klassikern wie „Keep Your Eye On The Twisted“ oder „One Step Into Paradise“ überzeugt das Quintett ebenso wie mit Songs vom aktuellen Album „Headstrong“.