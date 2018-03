Crailsheim Hauptversammlung der Imker: Von Maiswüsten und Hoffnungsschimmern

Crailsheim / pm

Der Bezirksimkerverein hat sich kürzlich zur Hauptversammlung im Saal der ESV-Gaststätte getroffen – und sich in guter Verfassung präsentiert. Laut einer Pressemitteilung des Vereins hat sich „das stattliche Vermögen wieder etwas erhöht“. Ziel sei es aber nicht, Gelder zu horten, sondern Reserven für die Zukunft und die Sicherheit des Vereins zu haben – zum Beispiel einmal für den Ankauf des Geländes vom Vereinsbienenstand und für die Nachwuchsgewinnung. Die Mitgliederzahl liegt derzeit bei 186 (plus 8). Es wurden 1132 gemeldete Völker bewirtschaftet. Das Durchschnittsalter der Mitglieder ist auf 59 Jahre gesunken. Nur zwölf Prozent davon sind Frauen.

„Neben der reinen Bienenzucht kommt auch der soziale Kontakt der Imker nicht zu kurz“, schreibt der Verein. 2017 gab es etwa den Tag der offenen Tür im Bienenzentrum Leukershausen, Stammtische mit Fortbildungsvorträgen und einen Ausflug nach Augsburg.

Die Imker schauen voraus: „Jetzt im Frühjahr ist es erst einmal wichtig, dass möglichst alle Völker gesund auswintern. Dann gilt es, die Neuimker mit Jungvölkern zu versorgen. Jedes Jahr gibt es Verluste durch zu starken Anstieg der Milbenbelastung bis zum Tod der Völker. Sorgfältige Imker, die nach der Honigernte bis zur Einwinterung eine gezielte Varroabehandlung machen, sind im Vorteil.“

Dass es ein Insektensterben gebe, könne jeder an der Windschutzscheibe seines Autos sehen, die er heute kaum noch mit einem Insektenschwamm reinigen müsse. „Die Ursachen sind vielseitig“, heißt es in der Mitteilung weiter. „Die Art der Landwirtschaft, vor allem Monokulturen für Biogas, gehört mit Sicherheit dazu. Für die Bienen ist nur die Trachtarmut – zu wenig Blühendes – von Bedeutung. Mit Blühstreifen und blühenden Gärten statt geharkter Kiesbeete kann jeder etwas für unsere Bienen tun. Die Biene in der Maiswüste lebt schlechter als die Stadtbiene.“

Bienen ohne Milben?

Noch besser würde eine Biene ohne Milben leben – und darum ging es im Fachvortrag auf der Versammlung. Stefan Luff, aus dem bayrischen Arberg, referierte als Oberstleutnant der Reserve über die Anstrengungen vieler Züchter hinsichtlich der Varroa­toleranzzüchtung. Eine internationale Züchtergruppe habe sich mit wissenschaftlichen Methoden große Ziele gesteckt. Mit „gezielter Evolution“, einer Art natürlicher Gentechnik, sollen demnach Königinnen mit besonderen Eigenschaften gezüchtet werden. Die bisher vorliegenden Ergebnisse seien vielversprechend, so Luff. Die so nach ihren ausgesuchten Genen gezüchteten Völker kämen mit der sonst oft tödlichen Milbe zurecht. Gäbe es nur solche Völker, könnte auf die Varroa­behandlung verzichtet werden. Die Sorgfalt bei der Nachzucht wäre aber für den „normalen“ Imker notwendigerweise größer.

Info Näheres unter www.bezirksimkerverein-crailsheim.de