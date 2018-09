Crailsheim Hans Scholl: Vorbild und Verpflichtung

Das Scholl-Grimminger-Denkmal in Crailsheim wird am Samstag enthüllt. © Foto: Andreas Harthan

In das Pflaster eingelassene Flugblätter mit einem Portrait von Hans Scholl erinnern in der Münchner Universität an den Nazi-Gegner aus Crailsheim, der Kopf der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ war. © Foto: Archiv, Ralph Peters

Crailsheim / Andreas Harthan

Am Samstag, dem 100. Geburtstag des Widerstandskämpfers, wird in Crailsheim ein Denkmal eingeweiht. Erinnert wird auch an Eugen Grimminger.

Es lebe die Freiheit!“ – mit diesen Worten ging der Medizinstudent Hans Scholl am 22. Februar 1943 in den Tod. Wenige Stunden zuvor hatte der Volksgerichtshof den 24-Jährigen zum Tode verurteilt. Freiheit ist auch das zentrale Wort auf dem Denkmal, das am jetzigen Samstagvormittag auf dem Weiße-Rose-Platz in Crailsheim eingeweiht wird. Der im heutigen Crailsheimer Stadtteil Ingersheim geborene Hans Scholl wurde im Gefängnis in München-Stadelheim durch das Fallbeil hingerichtet. Am Samstag jährt sich der Geburtstag des Schultheißensohnes aus Ingersheim zum 100. Mal. Aus diesem Anlass wird vor dem Jagstbrückenhochhaus ein Denkmal eingeweiht, das an den Kopf der studentischen Widerstandsgruppe „Weiße Rose“, erinnert – und an Eugen Grimminger, den Eisenbahnersohn aus Crailsheim, der der wohl wichtigste Geldgeber der „Weißen Rose“ war.

Grimminger überlebte

Auch für ihn hatte die Staatsanwaltschaft im zweiten „Weiße Rose“-Prozess 1943 die Todesstrafe beantragt. Der Volksgerichtshof verurteilte ihn zu zehn Jahren Zuchthaus. Grimminger ist 1986 im Alter von 93 Jahren gestorben. Er war in erster Ehe mit Jenny Stern, einer Jüdin, verheiratet. Sie wurde 1943 im KZ Auschwitz ermordet. Grimminger saß nach seiner Verurteilung bis April 1945 im Zuchthaus in Ludwigsburg ein. Nach dem Krieg gehörte er zu den Menschen, die das Land wieder aufbauten, er war zuletzt Präsident des Württembergischen Genossenschaftsverbandes.

Erfolgreiche Spendenaktion

Dass die Errichtung eines Denkmals für diese beiden Crailsheimer nicht nur ein Anliegen einer kleiner Gruppe von Menschen ist, verdeutlicht der Erfolg der Spendenaktion zugunsten des Denkmals. Innerhalb kurzer Zeit spendeten Privatleute und Unternehmen 60.000 Euro. Das Denkmal hat seinen Platz auf dem Platz vor dem Jagstbrückenhochaus gefunden. Dafür wurde ein Teil des Postplatzes in Weiße-Rose-Platz umbenannt.

2018 ist nicht nur das Jahr des 100. Geburtstages von Hans Scholl, es ist auch das Jahr, in dem sich die Hinrichtung der Geschwister Scholl zum 75. Mal jährt. Also gibt es nicht nur in Crailsheim Gedenkveranstaltungen. In München, wo die beiden Geschwister studierten, hatten die Weiße-Rose-Stiftung und die Evangelische Studentengemeinde am Donnerstag zu einer Gedenkveranstaltung in die Universität eingeladen. Hochschulpfarrerin Martina Rogler ging der Frage nach, was Hans Scholl heute jungen Menschen zu sagen hat. Viel – so können die Ausführungen der Theologin zusammengefasst werden. „Hans Scholl ist nicht nur Vorbild, sondern Verpflichtung“, hob sie hervor. Scholl habe sich seinem Gewissen verpflichtet gefühlt, und dafür den Tod in Kauf genommen.

Was hätte Scholl getan?

„Mit Stolz ein Gewissen haben“, das wünscht sich die Pfarrerin für die jungen Menschen von heute. Ein Gewissen, das nicht nur Zierde und Fassade sei, sondern eine Leitlinie fürs Handeln. „Laut werden. Widerstand neu buchstabieren“– das wünscht sie sich von jungen Menschen. Und: „Immer wieder fragen: Was hätte Jesus getan?“ immer wieder überlegen, was hätte Hans Scholl getan?

Dort, wo Hans und Sophie Scholl am 18. Februar 1943 festgenommen worden sind, im Lichthof der Universität, findet am Samstag eine Kunstperformance mit 100 weißen Rosen statt. Durchgeführt wird sie von Renate Deck aus Langenburg.

Ein Appell an uns alle

HT-Redaktionsleiter Andreas Harthan kommentiert das Vermächtnis von Hans Scholl:

Ist es noch zeitgemäß, Denkmäler aufzustellen? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, und in Crailsheim gibt es unterschiedliche Antworten. Während der Arbeitskreis „Weiße Rose“ zu dem Ergebnis gekommen ist, dass es andere Wege gibt, an Hans Scholl und die studentische Widerstandsgruppe „Weiße Rose“ zu erinnern, steckte die Initiative „Erinnerung und Verantwortung“ viel Energie in die Realisierung eines Denkmals. Mit Erfolg - heute wird es eingeweiht.

Bei seinem Besuch der Münchner Universität (dort haben die Geschwister Scholl studiert) hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass die Mitglieder der „Weißen Rose“ nicht auf einen „Denkmalsockel“ gestellt werden sollten. Am Donnerstag erinnerte die Münchner Hochschulpfarrerin Martina Rogler daran, dass Hans Scholl „kein Heiliger“ war.

Diese Hinweise sind wichtig, denn Denkmäler tragen die Gefahr der Heroisierung in sich – und leider oft genug dazu bei, dass eine Art Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart gezogen wird. Doch speziell im Fall der „Weißen Rose“ darf das nicht passieren, muss gerade auch ein Denkmal klarmachen, dass es um die Gegenwart geht. Genau diesem Anspruch wird die Stele des Künstlers Jörg Armbruster, die er für Crailsheim geschaffen hat, gerecht. Wenn es nun noch gelingt, auch jenseits des Denkmals dauerhaft Erinnerungsarbeit zu leisten mit dem Ziel, jungen Menschen zu verdeutlichen, wie aktuell das Vermächtnis von Hans Scholl ist, dann ist sogar ein doppelter Gewinn erreicht.

Wobei klar sein muss, dass in Zeiten von Donald Trump, Horst Seehofer, Pegida, Bürgerwehren und AfD es Aufgabe von uns allen sein muss, die Bedeutung von Zivilcourage zu unterstreichen – und zu leben. Nur ein Beispiel: Während am Samstag in Crailsheim das Scholl-Grimminger-Denkmal eingeweiht wird, hetzt im benachbarten Ellwangen die AfD gegen die Landeserstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge (LEA).

Heute geht es mehr denn je um die Frage Gewissen gegen Gleichgültigkeit. Demokratie verträgt keine Gleichgültigkeit sagt Bundespräsident Steinmeier. Und ergänzt: Demokratie braucht Engagement, auch Mut. Hans Scholl, das darf an seinem 100. Geburtstag mit Fug und Recht behauptet werden, hätte sich denjenigen, die heute in Ellwangen die Demokratie verhöhnen, entgegengestellt. Wo stehen wir?