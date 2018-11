Erziehung Handeln statt Reden als Patentrezept

Crailsheim / Julia Vogelmann

Bildung und Erziehung“ ist laut Thomas Lützelberger der projektreichste Teil der Sparkassenstiftung. „Wir müssen Vorbild sein und Verantwortung für unsere Kinder übernehmen“, mahnte der Chef der Sparkasse Hall-Crailsheim. Begeistert zeigte sich VHS-Leiter Martin Dilger angesichts des voll besetzten Ratssaals. Er stellte den Referenten vor und fasste zusammen: „Es geht um den ganz normalen Wahnsinn im Familienalltag und Wege, damit umzugehen.“

In den „alltäglichen Wahnsinn“, wie ihn Eltern kennen, stieg der Medienpädagoge, Soziologe und Regisseur Wilfried Brüning auch direkt ein und lieferte einen Überblick über die Geschichte der Kindererziehung bis heute. Die gestaltete sich kurz: Auf die autoritäre Erziehung folgte die antiautoritäre. Und nach deren Scheitern blieb Eltern nichts weiter übrig, als zu experimentieren. Brüning: „Den einen verbindlichen Erziehungsstil gab es ab da nicht mehr. Jeder baut aus Mosaiksteinchen seinen eigenen Erziehungsstil zusammen, und ich habe Ihnen heute auch ein paar Mosaikstückchen mitgebracht“, versprach er.

Theatralisch, aber wirklich wahr

Mit viel Theatralik, überspitzt und teilweise doch so nah an der Wirklichkeit hielt er mittels Musterkind Melanie und Muster­eltern Anja und Peter den Eltern den Spiegel vor. Neben viel Gelächter erntete Brüning dafür auch zustimmendes Nicken. Zu bekannt waren viele der durchgespielten Konfliktsituationen.

Dabei erlaubte Brüning eine Sicht auf die Situation, die Eltern sich anscheinend heutzutage selbst nur noch selten genehmigen: den Blick auf die eigenen Bedürfnisse. „Einsehen und Verstehen ist nicht immer wichtig. Wir müssen uns als Eltern wieder in den Fokus rücken und auch unsere Bedürfnisse berücksichtigen und einfordern. Rundumservice macht unsichtbar“, plädierte er für mehr Selbstbewusstsein der Eltern. Dazu gehört für ihn auch die Auszeitecke mit Pralinen und Sekt, in die Eltern sich zurückziehen können und die nebenbei für viel Heiterkeit im Publikum sorgte.

Gemeinsames starkes Auftreten als Eltern, Klarheit und Eindeutigkeit und die Fähigkeit, sich selbst zu erlauben, Entscheidungen zu überdenken, abzusprechen und gegebenenfalls auch zu vertagen, waren die Quintessenz dessen, was laut Brüning in Konfliktsituationen zum Erfolg führt. Dazu gehörte auch die Aufforderung an alle Eltern, ihren Kindern zuzutrauen, eigene Bedürfnisse zurückzustellen zu lernen. Dabei berücksichtigte er den „Filter der Liebe“, der auf die Erziehung Einfluss nimmt genauso wie das „Laber-Gen“, das Eltern dazu verführt, zu viel zu reden oder die Gründe, die zum „tauben Kind“ führen.

Dies untermauerte er mit Zahlen, die eindeutig belegten, dass Eltern in der Kommunikation 70 Prozent durch Körpersprache erreichen, 20 Prozent mit Gestik und Tonfall und nur 10 Prozent durch Reden. „Eltern sollten 80 Prozent weniger labern, dann hat Crailsheim einen neuen Flow und ist gechillt“, zeichnete er zum Vergnügen seiner Zuhörer das Bild eines Erziehungserfolgs.

Gleichzeitig ermunterte er die Eltern, in der Erziehung dranzubleiben. „Sie werden Rückschläge und Tiefen haben. Sie werden mich verfluchen“, prophezeite er. Dennoch zeichnete er kein hoffnungsloses Bild von moderner Erziehung. Handeln statt reden lautet sein gut gemeinter Rat an alle Erziehenden.