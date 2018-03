Hamburger Prise in Hohenlohe

ela

Auch wer kein Fischfreund ist, kommt beim Fischmarkt in Crailsheim auf seine Kosten. Neben den würzigen Fischleckereien, ob gebacken, frittiert, als Salat oder auf dem Brötchen, steht die einzigartige Verkaufsart im Zentrum des Marktgeschehens am Wochenende.

Wie beim altbekannten Original-Fischmarkt am Hamburger Hafen, bieten lautstarke Marktschreier in der Crailsheimer Fußgängerzone vom Marktplatz bis in die Lange Straße ihre Waren nach dem Vorbild der Hansestadt feil und bescheren den Besuchern ein Einkaufsvergnügen der besonderen Art.

Deftig und derb geht es zur Sache, wenn die Marktschreier-Ikonen „Wurst-Herby“, „Käse-Rudi“, „Bananen-Fred“, „Aal-Hinnerk“ und Kollegen auf ganz humorvolle Art die Angebote aus den prall gefüllten Trucks unters Volk bringen. „Das Event wird in Crailsheim super angenommen“, erklärt Andreas Manthey, Vorsitzender des Gewerbevereins Crailsheim, „deshalb findet der Markt schon seit 20 Jahren statt.“

Mit kecken Sprüchen verbreiten die Händler echte Fischmarkt-Atmosphäre und nicht selten wird der Besucher dabei in die Verkaufsgespräche eingebunden oder zum Probieren der Erzeugnisse eingeladen. Das Sortiment auf dem Marktplatz reicht von Fischspezialitäten, Obst und Nudeln bis zu Frühlingsblumen, Gewürzen, Tischwäsche, Spielzeuge, Pflegeprodukte und Neuheiten aller Art.

Damit verwandelt sich das Crailsheimer Ortszentrum am Wochenende in ein wahres Paradies für Schnäppchenjäger. Der Fischmarkt startet am Freitagvormittag um 9 Uhr und dauert bis Sonntagabend. Auch das tägliche Rahmenprogramm ist einen Abstecher in die Fußgängerzone ab 14 Uhr wert: So können beim „Wettbewerb im Bierkrugstemmen“ starke Männer und Frauen die Kräfte messen und bei der Aktion „Nachwuchs-Marktschreien“ Groß und Klein ihre Stimme unter Beweis stellen. Belohnt werden alle Teilnehmer für ihren Einsatz mit einer Fischmarkt-Tüte voll Leckereien. Am Marktsonntag lohnt es sich rechtzeitig auf dem Festgelände zu sein, denn ab 11 Uhr laden die Händler von der Waterkant dann für kurze Zeit zum maritimen Frühstück mit leckeren Matjes von der Hand und Freibier vom Fass ein.

Unterdessen läuft am Getränkestand die Stimmzettelvergabe zur Wahl des besten Marktschreiers. Außerdem lädt der „Biergarten unterm Leuchtturm“ zur Einkehr mit Grillwurst, Fischbrötchen oder süßen Leckereien.

Auch der Handel profitiert

Vom bunten Farbtupfer im lokalen Veranstaltungskalender profitieren auch die Gewerbetreibenden vor Ort beim verkaufsoffenen Sonntag, der von 13 bis 18 Uhr stattfindet. An diesem Tag steht den Besuchern ein kostenloser Pendelbus mit Abfahrt Roßfeld und ZOB im 30-Minuten-Takt zur Verfügung. Jedes Jahr zeigen sich Gäste sowie Händler vom Hamburger Fischmarkt in Crailsheim begeistert und sicher wird die Veranstaltung auch an diesem Wochenende wieder eine unterhaltende Mischung aus Einkaufen, Schlemmen und frühmorgendlichem Abenteuer.