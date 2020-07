Leistung, Engagement, Anerkennung. Dafür steht die „Lea“-Trophäe. Ursprünglich sollte der undotierte Preis für freiwilliges Sozialen­gagement baden-württembergischer Mittelständler am vergangenen Mittwochabend vor rund 400 Gästen im Neuen Schloss in Stuttgart verliehen werden. Stattdessen zogen die Organisatoren um Land, Caritas und Diakonie aufgrund der Kontaktbeschränkungen mit ihrer Gala ins Netz um.

Die virtuelle Premiere wurde in Echtzeit gestreamt – 350 Logins wurden gezählt. Neben aufgezeichneten Elementen wie der Begrüßungsrede der Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-­Kraut , die an diesem Abend nicht live dabei war, lebte das Online-Format hauptsächlich von der Direktschaltung zwischen Mary Summer, die als Moderatorin durch die Show führte, und Vertretern der insgesamt 15 nominierten Unternehmen. Unter ihnen war der Schrozberger Textilhersteller Hakro mit einem Inklusionsprojekt.

Hakro auch ohne Preis glücklich

Obwohl der Preis in der Kategorie drei (150 bis 500 Mitarbeiter) an eine Firma aus Leutenbach ging, zeigt sich Maria Schneider, Teamleiterin für Personal und Zufriedenheit bei Hakro, glücklich: „Dass wir es mit aktuell 173 Mitarbeitern, einer in unserer Kategorie kleinen Betriebsgröße, mit unserem gesellschaftlichen Engagement überhaupt unter die ersten fünf geschafft haben, ist für uns eine tolle Anerkennung und Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Insgesamt hatten sich 222 Unternehmen für den Lea-Preis beworben.

Hakro in Schrozberg Unternehmen mit Umweltbewusstsein Schrozberg

Seit drei Jahren beschäftigt Hakro im Logistikzentrum rund ein Dutzend Menschen mit unterschiedlichen körperlichen, geistigen oder seelischen Problemen aus den Sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler. Für jeden von ihnen sei ein individueller Einsatz mit angepassten Zeiten maßgeschneidert und zudem ein externer Fahrdienst eingerichtet worden, erklärt Maria Schneider. Sogenannte Paten aus der Stammbelegschaft stehen ihnen zur Seite. Das „Weckelweiler-Team“ gehöre bei Hakro inzwischen fest dazu.

Mundschutz im Kreis Hall Hakro produziert Schutzmasken Schrozberg Mit Bianca Friederich sei es nun erstmals gelungen, eine ehemalige Angehörige der Außenarbeitsgruppe aus der Betreuung heraus innerhalb des Unternehmens auf dem ersten Arbeitsmarkt voll zu integrieren. „Bianca arbeitet im Team Rücksendungen“, erzählt Schneider. „Sie sagt selbst, dass das Arbeitsverhältnis bei Hakro für sie ein sehr großer Schritt für ihre Selbstständigkeit war.“ Geschäftsführerin Carmen Kroll sagt dazu: „Hakro soll ein Ort sein, an dem Inklusion, Integration und Vielfalt gelebt werden.“ Ökologisch und sozial verträglich zu handeln, sehe sie als ihre Verantwortung. „Unsere Mission ist es, unseren Beitrag dazu zu leisten, indem wir uns auf vielfältige Weise freiwillig für das Gemeinwohl engagieren und Chancen auf Teilhabe an der Gesellschaft verbessern“, so Kroll. Genau für diese Haltung war Hakro für den Lea-Mittelstandspreis nominiert worden.

Event war schwierig zu stemmen

Dass es nicht einfach ist, eine digitale Gala auf die Beine zu stellen, aber auch für die „User“ längst noch keine Selbstverständlichkeit, wurde am Abend der Preisverleihung hin und wieder deutlich – besonders, wenn akustische Rückkopplungen die Gespräche beeinträchtigten. „Eigentlich hätten alle Teilnehmer Headset verwenden sollen“, sagt Kathrin Dost, Geschäftsführerin der für die technische Umsetzung verantwortlichen Agentur Kaiserwetter in Berlin. Bei den Testläufen sei alles gut gelaufen, am Tag des Events jedoch habe es aufgrund instabiler Netzverbindungen der Teilnehmer immer wieder technische Probleme gegeben. Dennoch sei man mit dem ersten digitalen Versuch im Grunde sehr zufrieden, erklärt Katja Lumpp, Pressesprecherin des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Das Ziel, den Unternehmen im Land für ihr gesellschaftliches und soziales Engagement angemessen zu danken, sei zweifelsohne erreicht worden.