Das letzte Heimspiel der Hakro-Merlins am 12. Mai findet in der s.Oliver-Arena in Würzburg statt.

Wie die Hakro-Merlins Crailsheim in einer Pressemitteilung erklären, wurde der Liga bereits vor Beginn der aktuellen Bundesliga-Saison mitgeteilt, dass die Arena Hohenlohe an diesem Spieltag bereits belegt ist. Die Verantwortlichen der Merlins haben im Laufe der Saison in Kooperation mit der BBL verschiedene Optionen geprüft, das Spiel doch in Ilshofen stattfinden zu lassen. Um eine mögliche Wettbewerbsverzerrung auszuschließen, müssen jedoch am letzten Spieltag alle Spiele gleichzeitig stattfinden - dies bedeutet letztendlich einen Umzug in die s.Oliver-Arena in Würzburg.

„Das ist leider eine Pille, die wir schlucken müssen“, sagt Merlins-Geschäftsführer Martin Romig. „Wer uns kennt, weiß, dass wir alles versucht haben und auch vor keiner noch so verrückten Idee zurückgeschreckt sind, aber die Verlegung nach Würzburg ist finanziell und vom personellen und technischen Aufwand gesehen die vernünftigste Lösung.“

Arena Hohenlohe ist von Messe besetzt

Der Hintergrund: Die Hakro-Merlins haben als Aufsteiger den Spielplan von einem der Absteiger übernehmen müssen. Deshalb müssen sie am zweiten Mai-Wochenende am Freitag auswärts (in Jena) und am Sonntag zu Hause (gegen Oldenburg) spielen. Am Sonntag ist die Arena Hohenlohe aber von der 3. internationalen Tattoo-Convention besetzt - und steht deshalb nicht zur Verfügung.

Ob es ein Tausch des Heimrechts mit Oldenburg war, eine kurzfristige Aufrüstung der Großsporthalle, ein „Abkauf“ der Messe in der Arena Hohenlohe oder andere Ideen: Keine der Alternativen zu dem Umzug ins knapp 100 Kilometer entfernte Würzburg konnte umgesetzt werden.

Der Klub zeigt sich als alles andere als glücklich mit dem Zustand, will allerdings mit Unterstützung der Liga versuchen, Merlins-Fans und Sponsoren dennoch einen tollen Saisonabschluss zu bieten. Das Spiel findet am Sonntag, 12. Mai, um 18 Uhr statt.

In der s.Oliver-Arena werden - solange der Vorrat reicht - für alle Besucher freies Essen und Getränke zur Verfügung gestellt. Alle bereits erworbenen Dauerkarten und Einzeltickets bleiben gültig. Für alle Dauerkarteninhaber werden Sitzplätze (freie Platzwahl) reserviert. Am 12. Mai bieten die Merlins allen bisherigen Karteninhabern einen kostenlosen Transfer mit dem Bus von der Hakro-Arena in Crailsheim nach Würzburg an.

