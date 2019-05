In den Play-downs der NBBL stehen die Merlins in Weißenfels mit dem Rücken zur Wand.

Für die U 19 der Hakro Merlins Crailsheim geht es am Samstag bereits um alles in der Nachwuchsbasketball-Bundes­liga (NBBL). Durch die bittere 77:78-­­Niederlage am Wochenende steht die Mannschaft mächtig unter Druck. Eine weitere Niederlage wäre gleichbedeutend mit dem Abstieg. Deshalb müssen die Zauberer gegen die MBC Junior Sixers unbedingt gewinnen, wenn sie auch in der nächsten Saison in der NBBL spielen wollen.

Es schien alles nach Plan zu laufen am letzten Sonntag. Zur Halbzeit führten die Merlins 46:34, doch dann kam das katastrophale dritte Viertel. Mit 29:13 entschieden die Weißenfelser diesen Spielabschnitt für sich und holten deshalb am Ende den 78:77-Sieg. Somit reichten den Zauberern letztendlich drei gewonnene Viertel nicht zum Erfolg.

Am Wochenende folgt nun das zweite Kräftemessen mit dem MBC. Eine weitere Niederlage können sich die Crailsheimer nicht mehr erlauben. Auch in der ersten Play-down-Runde startete die Merlins U 19 nicht mit einem Sieg, konnten aber das zweite Spiel für sich entscheiden. Erst im entscheidenden dritten Spiel mussten sich die Merlins gegen die Young Tigers Tübingen geschlagen geben.

Hakro Merlins Crailsheim Gegen Göttingen geht es ins Alles-oder-nichts-Spiel Verlieren die Hakro Merlins Crailsheim am Freitag zu Hause, ist der Abstieg aus der Bundesliga kaum noch zu vermeiden.

Stankovic als Chefcoach

In Sachsen-Anhalt wollen die Zauberer unbedingt den ersten Matchball der Junior Sixers abwehren. Dabei übernimmt Marko Stankovic vorzeitig den Posten des Headcoaches. Der Serbe führte die U 16 bis in die zweite Runde der Play-offs in der Jugendbasketball-Bundesliga und wird ab nächster Saison die U 19 und die Regionalliga-Mannschaft betreuen. Jetzt springt Stankovic früher in die Bresche, um den Abstieg zu verhindern. Interimstrainer Markus Zilch wird die Mannschaft aber weiterhin tatkräftig unterstützen und auch mit nach Weißenfels reisen.

An der Ausgangssituation ändert die personelle Änderung nichts, aber ein neuer Impuls soll Kräfte freisetzen. Wichtig für einen Sieg wird eine über 40 Minuten konzentrierte Leistung sein, damit sich so etwas wie am Sonntag nicht wiederholt. In der Haupt­runde zeigten die Zauberer bereits zweimal, dass sie den MBC schlagen können. Doch vergangene Leistungen und Phrasen helfen in der aktuellen Situation nicht.

