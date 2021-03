Radii Caisin blickt über den Tellerrand hinaus. Der 20-Jährige will in den nächsten Jahren ein Fernstudium beginnen. „Man braucht noch etwas für später, wenn die Karriere vorbei ist.“ Der Fachabiturient will entweder Sportmanagement oder in Richtung Fahrzeugingenieur studieren. © Foto: Philipp Reinhard