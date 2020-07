Die Kaderplanung bei den Hakro Merlins Crailsheim läuft auf Hochtouren. In den vergangenen Wochen unterschrieben bereits Fabian Bleck, Trae Bell-Haynes und Jeremy Jones für die BBL-Saison 2020/21. Nun folgt eine weitere enorm wichtige Weiterverpflichtung. Maurice Stuckey bleibt ein Zauberer.

Hakro Merlins Crailsheim Zauberer verpflichten Jeremy Jones Crailsheim Im Dezember 2019 reagierten die Crailsheimer auf mehrere Verletzungen und konnten einen Transfer-Coup mit dem erfahrenen 30-jährigen Dreier-Spezialisten landen. Damals wechselte der Shooting Guard von Brose Bamberg zu den Merlins und brauchte nicht lange, um sich in das Team zu integrieren. Bereits wenige Wochen später zeigte „Moe“ beim Auswärtsspiel gegen s.Oliver Würzburg, was in ihm steckt. Am 12. Februar platzte dann alles aus ihm heraus: Gegen die Basketball Löwen Braunschweig drückte er aus allen Lagen ab und stellte mit 26 Punkten seine persönliche Bestleistung auf. Damals traf er unglaubliche sieben von sieben Dreiern. Spätestens da wusste man, dass er ein absoluter Leistungsträger ist.

Nun steht also fest, dass der frischgebackene Papa – seine Tochter Solea ist am vergangenen Sonntag putzmunter auf die Welt gekommen – auch in der nächsten Saison für die Zauberer aufläuft. „Ich habe mich nach meinem Wechsel sofort wohlgefühlt und habe tolle Gespräche mit den Verantwortlichen geführt. Ich freue mich, weiterhin für Crailsheim zu spielen! Ein weiterer Grund war, dass ich dadurch nicht weit weg von meiner kleinen Tochter lebe. Es hat einfach alles zusammengepasst“, sagt Stuckey.

Weitere Stütze des Teams

„Es hat uns natürlich sehr gefreut, dass wir neben Fabi die nächste Stütze des letztjährigen Teams weiterverpflichten konnten. Das ist auch ein starkes Zeichen für die großartige Entwicklung der Merlins, wenn sich solch gute deutsche Spieler bei uns wohlfühlen und weiterhin für uns auflaufen wollen“, freut sich der sportliche Leiter Ingo Enskat. „Moe ist neben dem Sportlichen auch charakterlich einfach ein super Typ, hat sich sofort bei uns integriert, ohne jegliche Allüren.“