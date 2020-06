Beim BBL-Finalturnier um die deutsche Meisterschaft sieht es der Modus vor, dass im Viertel- und im Halbfinale sowie im Finale jeweils ein Hin- und ein Rückspiel ausgetragen werden und die Mannschaft weiterkommt beziehungsweise die Serie für sich entscheidet, die in beiden Partien in der Summe mehr Punkte erzielt hat. Die Entscheidung um Platz 9 hingegen wird in nur einer Partie ermittelt – und zwar am Dienstagabend, wenn sich die Hakro Merlins Crailsheim, der Tabellenfünfte der Gruppe A, und Rasta Vechta, der Tabellenfünfte der Gruppe B, gegenüberstehen. Für beide Mannschaften ist es das letzte Spiel der Saison 2019/2020, die durch die Corona-Pandemie massivst beeinträchtigt wurde.

Teamabend mit Barbecue

Die Zeit seit dem letzten Spiel nutzten die Merlins vor allem zur Regeneration. Am Samstag stand der Barbecue-Abend im Hotel an, den jedes Team einmal für sich in Anspruch nehmen darf – unter anderem mit leckeren Steaks und Spargel. „Das war ein perfekter Teamabend bei perfektem Wetter“, freute sich Ingo Enskat, der sportliche Leiter der Merlins, der insgesamt die „tolle Atmosphäre“ im Hotel lobte. „Man kommt viel in Kontakt mit den anderen Klubs, es entstehen tolle Verbindungen, das wird sich auf die Zukunft hoffentlich positiv auswirken.“

Zudem habe man viele Gespräche mit den Spielern geführt und am Sonntag gemeinsam das ehemalige Konzentrationslager in Dachau besucht, verriet Enskat. Trainiert wurde natürlich auch regelmäßig, aber erst im Abschlusstraining am Dienstagmorgen könne man sich dann genau auf den Gegner vorbereiten, der am Montagabend erst noch ermittelt werden musste.

das Überraschungsteam der Saison 2019/2020, treffen auf Rasta Vechta, das Überraschungsteam der Vorsaison, das unter Trainer Pedro Calles Platz 4 belegt und Bamberg im Play-off-Viertelfinale eliminiert hatte. Vechta konnte diese Saison das starke Vorjahr bestätigen und stand in der Tabelle auf Platz 6, die Merlins waren Dritter. „In unserer Situation, mit den vielen verletzten Spielern, müssen wir auf uns schauen. Die Jungs müssen so weitermachen wie bisher. Wenn ein Sieg herausspringt, wäre das sensationell. Vechta ist eine gut gecoachte Mannschaft, aber wie bei uns haben sie nicht den Stamm der Mannschaft dabei und einige Abgänge. Es wird trotzdem richtig interessant, wenn sich die zwei kleinsten Städte der Basketball-Bundesliga gegenüberstehen. Ich freue mich darauf", sagte Ingo Enskat.