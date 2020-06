Während die aktuelle Saison mit dem Finalturnier 2020 in München noch in vollem Gange ist, laufen bei den Hakro Merlins Crailsheim im Hintergrund die Planungen für die kommende Spielzeit bereits auf Hochtouren. Auf der wichtigen Trainerposition herrscht nun Klarheit: Nach intensivem Austausch haben sich die Merlins mit dem finnischen Trainergespann auf eine Fortführung der gemeinsamen Arbeit verständigt. „Das ist ein ganz wichtiger Schritt für uns im Hinblick auf die nächste Saison und gibt uns die nötige Konstanz. Wir wollen gemeinsam die starke Arbeit fortsetzen. Wir haben im Hintergrund viel daran gearbeitet, um dies möglich zu machen“, erklärt Geschäftsführer Martin Romig.

Hakro Merlins Crailsheim Erneutes Wunder verpasst München Tuomas Iisalo geht somit in seine fünfte Saison als Coach der Crailsheimer. Von allen aktiven Cheftrainern der Basketball-Bundesliga sind lediglich Johan Roijakkers in Göttingen und John Patrick in Ludwigsburg länger im Amt. „Am Ende war es eine einfache Entscheidung. Der größte Faktor war die Tatsache, dass wir in der Lage waren, uns jede Saison ein Stück weit zu verbessern und zu entwickeln. Jeder, vom Klub über die Trainer bis hin zu den Spielern, hat konstant Schritte nach vorne gemacht. Diese Mentalität ist für jeden Klub wichtig. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie gut der Klub die schwierige Corona-Situation gemanagt hat, indem auf Spieler, Trainer und Mitarbeiter ein hohes Maß an Rücksicht genommen wurde“, erklärt der ehemalige finnische Nationalspieler.

Der damals 33-jährige Tuomas Iisalo übernahm im März 2016 das Traineramt in Crailsheim und verlor seine ersten zehn Begegnungen in der BBL, was den Abstieg in die zweite Liga zur Folge hatte. Die Zauberer hielten dennoch am Finnen fest und kämpften sich 2018 mit ihm gemeinsam in Deutschlands höchste Spielklasse zurück. 2019 folgte das Klassenerhalt-Wunder von Würzburg, bevor man in der aktuellen Spielzeit mit dem neuen Co-Trainer Joonas Iisalo die erfolgreichste Hauptrunde der Vereinsgeschichte hinlegte.

Die kontinuierliche Arbeit wurde mit Siegen gegen deutsche Topteams, unter anderem gegen Ulm, Bamberg und Berlin, sowie einem herausragenden dritten Platz vor der Saisonunterbrechung belohnt.

Eine Erfolgsgeschichte, die beide Seiten nun also weiterschreiben möchten. Der sportliche Leiter der Hakro Merlins, Ingo Enskat, zeigt sich ob der Einigung erfreut: „Tuomas hat hier natürlich eine tolle Entwicklung genommen, weshalb ich glaube, dass das sowohl für unseren Verein als auch für ihn die beste Lösung ist. Die Basis für die nächstjährige Mannschaft ist damit gelegt und es gilt, die nächsten Schritte einzuleiten.“

Auch für Tuomas Iisalo ist Konstanz das Zauberwort. Zudem betont er die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit seinem Bruder Joonas: „Wir haben dieses Jahr unglaubliche Erfahrungen gesammelt und wollen nun darauf aufbauen. Die Identität unseres Teams hat sich über Jahre geformt. Jedes Jahr wurde etwas klarer, in welche Richtung wir gehen müssen. Ich freue mich, die Entwicklung des Merlins-Basketballs fortzusetzen! Für mich war es sehr wichtig, weiterhin mit Joonas zusammenarbeiten zu können. Er ist sehr gut in dem, was er tut, und eine wichtige Persönlichkeit. Unsere Abläufe haben sich während der Saison stetig verbessert. Es ist sehr interessant mit diesen Erfahrungen in die neue Saison zu gehen und diese für weitere Verbesserungen zu nutzen.“