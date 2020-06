Direkt hinter dem Audi-Dome in München findet sich der Westpark – eine 60 Hektar große Anlage, die 1983 im Rahmen der internationalen Gartenausstellung entstanden ist. Hier finden sich zwei größere Seen, künstliche Hügel- und Tallandschaften, man würde nicht denken, dass man sich in der drittgrößten deutschen Stadt (rund 1,48 Millionen Einwohner) befindet. Im China- und Japangarten schnattern die Stockenten im Nieselregen, vereinzelte Jogger hört man rund um die nepalesische Pagode und die thailändische Sala mit Buddha-Statue tief schnaufen, Radfahrer lassen ihre Bremsen quietschend ertönen, wenn Eichhörnchen oder Hasen die Fahrbahn queren. Eine grüne Idylle pur ohne Großstadtstress.

Aber dann ertönt zwischen Westpark und Audi-Dome plötzlich ein lautes Stöhnen – einige Spieler schmettern sich auf der Anlage des Münchner Tennisclubs, die zwischen Westpark und Audi-Dome liegt, die Bälle um die Ohren. Direkt neben dem MTC trainieren Jugendliche beim Hockey- und Lacrosseclub Rot-Weiß München. Und auf einmal hört man auch größere Bälle auf dem Asphalt auftitschen. Marko Woytowicz hat zehn junge Basketballer des Jahrgangs 2011 um sich versammelt und trainiert mit ihnen. Die U 10 des FC Bayern München, die in der Bezirksoberliga spielt, hat sich mit dem Koordinator Basisteams des FCBB zum Outdoortraining getroffen. Der Audi-Dome ist seit Anfang Juni belegt. Die Basketball-Bundesliga ermittelt dort in einem Turnier mit zehn Teams ihren deutschen Meister, der am 28. Juni feststehen wird.

Crailsheimer Kapitän geht voran

Am Dienstagabend standen sich im Audi-Dome die Hakro Merlins Crailsheim und Rasta Vechta im Spiel um Platz 9 gegenüber. Beide Mannschaften hatten in ihren Vorrundengruppen den letzten Platz belegt und damit den Einzug ins Viertelfinale, das am Mittwoch beginnt, verpasst. Um 19:08 Uhr kommen Geschäftsführer Martin Romig, der sportliche Leiter Ingo Enskat und Pressesprecher Andre Ufer als erste Merlins aus den Katakomben Richtung Spielfeld, die Trainer Tuomas und Joonas Iisalo und Marko Stankovic nehmen kurz darauf an der Bande auf ihren Stühlen Platz.

Kapitän Sebastian Herrera kommt als erster Spieler in die Halle und hat einen faltbaren Plastikkorb mit Black-Rolls in den Händen. Nach und nach folgen seine Teamkollegen, die sehr konzentriert wirken und kaum miteinander sprechen. 6700 Zuschauer fasst der Audi-Dome, wegen der Corona-Pandemie sind beim Turnier keine zugelassen. Während der Geisterspiele ist dort nahezu jedes Wort zu verstehen, wenn nicht gerade die Schuhe quietschen, der Ball gedribbelt wird oder die Sirene ertönt – ganz so wie im idyllischen Westpark, in dem FCBB-Coach Marko Woytowicz mit seinen jungen Schützlingen trainiert. „Erst, wenn ich in die Hände klatsche, lauft ihr los, okay?“

Im Dome kann Merlins-Coach Tuomas Iisalo nur neun gesunde Spieler aufs Parkett schicken. Bei den Zauberern fehlen erneut DeWayne Russell, Javontae Hawkins und Jeremy Morgan. Vechta hat lediglich acht einsatzfähige Akteure und auch noch das Spiel gegen Bamberg vom Vortag in den Knochen. Die Rastaner müssen neben Josh Young kurzfristig auch auf Trevis Simpson verzichten, der mit 21,5 Punkten pro Spiel bislang Topscorer des BBL-Turniers ist – vor dem Ludwigsburger Thomas Wimbush II und Merlin Sebastian Herrera (18,5). Vechta und Crailsheim sind beide nicht von Glücksgöttin Fortuna geküsst worden im Laufe dieses Turniers, die Spieler beider Mannschaften kommen auf der letzten Rille daher.

Zauberer kassieren fünfte Pleite im fünften Spiel

die letzten 40 Minuten dieser Saison. Nach einem 11:0-Lauf von Vechta nimmt Iisalo schon nach fünf Minuten beim Stand von 3:11 die erste Auszeit, in der der Finne laut wird. Zu allem Überfluss kassiert Maurice Stuckey früh sein drittes Foul. Das aus Merlins-Sicht völlig verkorkste erste Viertel endet 13:26. „Defense, auf geht's", ruft Carlo Herzog den Spielern zu. Der 18-jährige Vladan Lazic verkürzt mit einem Dreier auf 20:28, jetzt nimmt Vechta die Auszeit. Als Rasta auf 44:28 davonzieht, gehen auf der Crailsheimer Auswechselbank schon einige Köpfe nach unten. Mit 16 Punkten Rückstand (34:50) geht es auch in die Halbzeitpause.

„Es wirkt, als wäre heute von Anfang an der Wurm drin. Heute merkt man, dass die Optionen fehlen und die Jungs, die auch mal die Entscheidung auf dem Feld übernehmen. Das haben wir die letzten Spiele durch viel Einsatz kompensieren können. Der Gegner kommt viel zu leicht zum Korb, wir haben Vechta viel zu viele einfache Punkte erlaubt. Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf wieder. Irgendeiner muss jetzt vorne weg gehen und die Jungs irgendwie noch durch das Spiel tragen“, so Ingo Enskats Pausenfazit.

Doch die Luft ist längst raus aus dem Spiel der Merlins und kommt auch in den zweiten 20 Minuten nicht mehr zurück. Die letzten Tage waren erkennbar zu kräftezehrend. Die Merlins verabschieden sich also mit der fünften Niederlage im fünften Spiel des Finalturniers und einer der schlechtesten Leistungen in dieser Saison aus der Spielzeit 2019/2020, die so sensationell mit fünf Siegen in Folge begann und Crailsheim auf Platz 3 der Hauptrundentabelle führte.

Merlins feiern mit Fans im Autokino

Bester Crailsheimer Punktesammler ist Sebastian Herrera mit 21 Zählern – eventuell sein letztes Spiel im Merlins-Trikot. Bei Vechta punkten sieben der acht Spieler zweistellig. Kurios: Die Merlins dürfen in den 40 Minuten kein einziges Mal an die Freiwurflinie! „Am Ende war die Luft raus, es hat nie klick gemacht. Es ist schade, aber es schmälert nicht den Erfolg der Saison“, so Enskat.

Wie der sportliche Leiter der Merlins verrät, geht es direkt nach dem Spiel mit dem Shuttle-Service der BBL zurück ins Hotel. „Dort duschen die Spieler, gegen 23.15 Uhr gibt es dann ein sehr spätes Abendessen. Und dann fahren wir gegen Mitternacht mit unserem Mannschaftsbus noch nach Crailsheim zurück – und am Mittwoch wollen wir mit unseren Fans im Autokino noch einen tollen Saisonabschluss feiern.“ Die Feier auf dem Crailsheimer Volksfestplatz beginnt um 18.30 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, für Essen und Trinken ist gesorgt.

So spielten sie

Crailsheim – Vechta 66:95 Crailsheim: Herrera (21 Punkte, 6 Assists), Stuckey (6), Bleck (8, 8 Rebounds), Brembly (15), D. Kovacevic (4), Ogunsipe (2, 8 Rebounds), A. Kovacevic (3 Rebounds, 5 Fouls), Carpenter (5), Lazic (5) Vechta: DiLeo (13, 8 Assists), Kessens, Rebec (13), van Slooten (11), Herkenhoff (18, 12 Rebounds), Wainright (16), Reischel (13), Zyskowski (11) Viertel: 13:26, 21:24, 14:18, 18:27 Rebounds: 38:41

Steals: 1:11

Turnover: 18:5

Dreier: 14/32 : 10/30

Freiwürfe: 0 : 17/25