Zwei gute Nachrichten erreichten die Hakro Merlins Crailsheim schon vor Beginn des Spiels gegen Oldenburg: Bayern München schlug Göttingen mit 90:55. Das war eine der Voraussetzungen, damit die Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale am Leben blieben. Zudem verkündete der bayerische Innenminister Joachim Herrmann bei Magentasport, dass es sein Ziel sei, möglichst bis zum Herbst soweit zu sein, dass „wenigstens in einem reduzierten Umfang wieder Zuschauer“ zu Sportwettbewerben zugelassen werden können.“

Hakro Merlins Crailsheim Dies muss passieren, damit die Zauberer noch ins Viertelfinale kommen München Und dann wurde es in der Halbzeitpause noch einmal ganz erfreulich für alle Merlins-Fans. Geschäftsführer Martin Romig verkündete live am Mikrofon von Magentasport, dass die Zauberer die Verträge mit den beiden Trainern Tuomas und Joonas Iisalo verlängert haben (siehe Bericht links). Ob die Trainerentscheidung auch Auswirkungen auf den Verbleib von Kapitän Sebastian Herrera haben könnte, wollte man bei Magentasport wissen. Hier klang Romig schon nachdenklicher. Sollte Herrera die Merlins nach drei erfolgreichen Jahren verlassen, wünsche er ihm, dass er bei einem richtig geilen Verein spielen dürfe.

Das war dann schon eine der schlechten Nachrichten. Hinzu kam, dass die drei verletzten Spieler DeWayne Russell, Jeremy Morgan und Javontae Hawkins erneut passen mussten, so dass Iisalo erneut nur einen Neuner-Kader ins Spiel schicken konnte. Auf beiden Seiten war am Anfang sehr viel Sand im Getriebe. Durch einen Dreier des erst 18-jährigen Aleksa Kovacevic hieß es 12:12, am Ende des ersten Viertels 16:20 aus Crailsheimer Sicht. Mitte des zweiten Abschnitts erhöhte Oldenburg den Vorsprung auf zehn Punkte (39:29). Liam Carpenter verkürzte mit einem Dreier auf sieben, und letztlich ging es mit einem Sechs-Punkte-Rückstand in die Halbzeit (38:44).

Basketball Bundesliga So ist es bei einem Basketball-Geisterspiel München Crailsheims Maurice Stuckey lief 2014/15 für Oldenburg auf und gewann mit den Niedersachsen den Pokaltitel – zusammen mit Oldenburgs Urgestein Rickey Paulding. Stuckey war es auch, der sein Team gleich mit zwei Dreiern antrieb, Dejan Kovacevic sorgte für das 62:60 Ende des dritten Viertels. Erneut zeigten die ersatzgeschwächten Zauberer, dass sie immer mit viel Herz und Einsatz spielen. Um ins Viertelfinale zu kommen, müssten sie Oldenburg mindestens mit fünf Punkten Unterschied schlagen. Sollte der zweite Sieg im neunten Duell mit Oldenburg und die nächste Sensation folgen? Am letzten Spieltag der vergangenen Saison gelang mit dem Wunder von Würzburg der Klassenerhalt.

Dreier folgt auf Dreier

Mitte des letzten Viertels stand noch immer ein Unentschieden auf der Anzeigetafel (69:69). Der gestern bärenstarke Dejan Kovacevic, der mit Rasid Mahalbasic einen der besten Spieler der BBL gegen sich hatte, machte das 71:69 und das 73:72. Mit einer besseren Freiwurfbilanz der Crailsheimer bis dahin (nur 7 von 14) hätte die Führung deutlicher sein können. Herrera traf seine zwei Freiwürfe zum 75:74. Dann: Karsten Taddas Dreier zum 75:77, Fabian Blecks Dreier zum 78:77, Pauldings Dreier zum 78:80. Noch 49 Sekunden auf der Uhr. Mahalbasic vergibt beide Freiwürfe. Stuckey trifft den Dreier zum 81:80, Herrera macht das 83:82, Tadda das 83:84. Braydon Hobbs trifft einen Freiwurf zum 83:85. Schluss.

„Tolle Leistung vom Team, das kann man gar nicht hoch genug bewerten. Am Ende mit zwei Punkten den Kürzeren gezogen. Aber der Einsatz sowohl von den Jüngeren, aber auch von den Leistungsträgern, die noch da sind, war einfach top. Es hat richtig Spaß gemacht zuzusehen. Mit der Vertragsverlängerung war es insgesamt ein toller Tag. Einzig ein Sieg hätte das Ganze noch krönen können. Schade, dass sich die Mannschaft nicht belohnt hat. Aber es gibt keinen Grund nicht stolz zu sein“, sagte der sportliche Leiter Ingo Enskat.

Weil die Crailsheimer alle vier Gruppenspiele schon hinter sich und verloren haben, geht es für sie erst am Dienstag (20.30 Uhr) mit dem Spiel um Platz 9 weiter. Wer in Gruppe B Fünfter und damit Gegner der Merlins wird, wird erst noch ermittelt.