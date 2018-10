Genussmittel Gute Geschäfte mit der Wasserpfeife

Crailsheim / Frank Lutz

Auch in Crailsheim verkaufen immer mehr Läden Shishas und Shishazubehör. Das Gesundheitsrisiko durch Rauchen beeinträchtigt das Geschäft kaum, der zunehmende Wettbewerb schon eher.

Ist es der frische Duft fruchtiger Tabaksorten? Ist es das orientalische Flair der Shi­shabars? Oder wirkt es einfach nur cool und lässig, an der Wasserpfeife zu ziehen? Wie auch immer – Shisharauchen erfreut sich großer Beliebtheit. Besonders bei Jugendlichen: Laut einer Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit aus dem letzten Jahr hat knapp die Hälfte der Zehntklässler schon mal an einer Shisha gezogen. Gleichzeitig werden mit der Wasserpfeife gute Geschäfte gemacht: Allein in Berlin soll es inzwischen mehr als 100 Shishabars geben. Andererseits sorgt der traditionelle orientalische Genuss auch für Negativ-Schlagzeilen: In Baden-Württemberg macht das Wirtschaftsministerium jetzt ausreichend große Lüftungsanlagen und genügend Kohlenmonoxid-Warnmelder zur Auflage für Shisha-Bars, nachdem es immer wieder zu Kohlenmonoxid-Vergiftungen gekommen war. Was ist also dran am Shisha-Hype? Und wie schlägt er sich in der Region nieder?

Breites Sortiment

Auch in Crailsheim haben neben mehreren Shishabars auch entsprechende Geschäfte eröffnet – drei Läden, die Shishas und Zubehör anbieten, nennt die Wirtschaftsförderung ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Das wohl größte Sortiment bietet „Shishamax 24“ in der Langen Straße. „Einen reinen Shisha-Shop gibt es sonst nicht in Crailsheim“, sagt Inhaber Mohamed Hage Ali über seinen im Dezember letzten Jahres eröffneten Laden, eine Zweigstelle des Nürnberger Hauptgeschäfts. Neben den Pfeifen selbst verkauft der gebürtige Libanese Tabak, E-Zigaretten, Bongs – schlauchlose Wasserpfeifen – Kohle und Zubehör. Den meisten Umsatz – rund 70 Prozent – macht Ali mit Tabak und Kohle: „Die Shisha wird nur einmal gekauft, der Tabak immer wieder“, erklärt der 30-Jährige. Unter den Tabaksorten seien die Fruchtigen – wie etwa Wassermelone-Minze, Limette oder Traube-Minze – am beliebtesten.

Allgemein laufe das Geschäft nicht schlecht: „Ich kann gut davon leben, bin nicht verschuldet und kann alle Rechnungen bezahlen“, berichtet Ali. Die Kunden würden immer mehr: 70 Prozent seien Jugendliche, doch auch ältere Leute seien darunter. Auch von der Nationalität her sei die Kundschaft bunt gemischt: „Ich hätte nicht gedacht, dass auch so viele Deutsche Shisha rauchen“, sagt Ali. Abhängig von der weiteren Geschäftsentwicklung will der Libanese vielleicht künftig auch einen Onlineshop einrichten, den es bisher nur für die Zentrale in Nürnberg gibt.

Doch nicht jeder macht so positive Erfahrungen: „Da wir inzwischen an allen Standorten sogenannte Shisha-Läden haben, ist der Bereich Shisha und Zubehör für uns momentan nicht mehr relevant“, sagt der Geschäftsführer der „No 1 UG & Co. KG“, zu der auch die Geschenkartikelläden „No.2 Enjoy your life“ in Crailsheim, Schwäbisch Hall und Ansbach gehören. Der Umsatz, den er mit Shishas und Shishazubehör machte, sei äußerst gering, berichtet der Mann, der in der Zeitung nur als „Joe“ bezeichnet werden möchte. Auch den Onlinehandel habe er inzwischen wieder aufgegeben.

Eine kleine Auswahl an Wasserpfeifen, Tabak und Zubehör bietet auch das Genusshaus Lehner in seiner Filiale in der Karlstraße. Auch dort registriert ein Mitarbeiter, der seinen Namen ebenfalls nicht in der Zeitung lesen will, ein nachlassendes Interesse wegen zunehmender Konkurrenz, vor allem durch türkischstämmige Händler: „Sie bieten es günstiger an als wir und leben es auch richtig – da sind wir als Tabakwarengeschäft raus.“ Auch „Shishamax 24“ mache sich als hoch spezialisierter Konkurrent bemerkbar. Shishas und Shi­shazubehör seien bei Lehner aber nur ein Nischenprodukt: Der Anteil am Gesamtumsatz liege weit unter einem Prozent und sei „nicht messbar“.

Ein weiterer Punkt könnte die Geschäftsaussichten mit der Shi­sha schmälern: Der verführerisch duftende Genuss aus der Wasserpfeife ist alles andere als gesund. Zu der Gefahr einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommt laut verschiedenen Studien ein höheres Risiko für Krebs sowie Herz-, Kreislauf- und Atemwegskrankheiten.

Im „Shishamax 24“ sei der Gesundheitsaspekt durchaus ein Thema: „Es kommt immer mal wieder einer rein, der fragt: Ist es gesünder oder schlimmer als Zigaretten“, berichtet Ali und räumt ein: „Rauchen war noch nie gesund.“ Aber es gebe nikotinärmere Tabaksorten und sogar ganz nikotinfreien Tabak aus Früchteschalen. Auch sei Shisharauchen gesünder als Zigarettenkonsum, weil der durchschnittliche Konsument wesentlich seltener zur Wasserpfeife als zur Zigarette greife und weil der Tabak nur verdampft, nicht verbrannt werde. Letztere Annahme ist allerdings umstritten: Laut Bundesinstitut für Risikobewertung ist der Filtereffekt durch das Wasser unzureichend, um den Shisha-Raucher vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen.

Strikte Ausweiskontrolle

Auch beim Thema Gesundheit macht „Joe“ andere Erfahrungen als Ali: „Wenn jemand fragt, klären wir denjenigen natürlich im Rahmen Nikotin et cetera auf“, sagt der „No. 1“-Geschäftsführer. Allerdings sprächen die Kunden von sich aus das Thema nur selten an – „nur wenn Eltern dabei sind und zum Beispiel der 16- oder 17-jährige Sohn eine Shisha möchte.“ Selbstverständlich werde beim Verkauf von Tabakwaren – genau wie im „Shishamax 24“ – auch der Ausweis kontrolliert.

Strikte Ausweiskontrollen gibt es auch bei Lehner: „Jeder, der nicht aussieht wie 30, zeigt seinen Ausweis“, erzählt der Mitarbeiter. Zum Gesundheitsaspekt berichtet er: „Wir sprechen das nicht von vorneherein an, aber wenn der Kunde uns darauf anspricht, weisen wir darauf hin, dass Shishas womöglich ungesünder sind als Zigaretten.“