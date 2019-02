Charity-Abend Gut abgeschmeckte Melange aus genießen und helfen

Zwei weitere Wassertanks können in Tansania gebaut werden

Unterstützt werden mit den Spenden der Gäste des Charity-Dinners diesmal Projekte in Tansania. Dr. Werner Schebesta, Koordinator im Arbeitskreis Tansania stellte Projekte vor, mit denen die Lebensbedingungen der Menschen verbessert werden. So werden etwa in einigen Dörfern des Maasaigebiets Tanks gebaut, die in der Regenzeit Wasser speichern, das die Frauen über die lange Trockenzeit hinweg zum Kochen nutzen können. Ein weiteres Projekt ist die Ausbildung von Erzieherinnen und Lehrerinnen, um Kindern der abseits gelegenen Dörfer den Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Insgesamt 1600 Euro an Spenden wurden am Charity-Abend gesammelt. Damit können zwei Wassertanks gebaut werden. hof