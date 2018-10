Langenburg Gruß aus fast vergessenen Türmen

Ein Sonntagsspaziergang in Langenburg mit Heide Ruopp führt zu Gudrun Scheller, die in der Hinteren Gasse, vor allem aber am Philosphenweg für blühende Inseln sorgt. © Foto: Birgit Trinkle

Langenburg / Von Birgit Trinkle

Langenburg abseits der guten Stube und der aufs Schloss ausgericheten Prachtstraße: Eine kleine „Stadt der Türme“ lässt die Toskana anklingen.

Das Schloss ist ein Blickfang, die Hauptstraße mit gutem Grund Touristenattraktion. Aber Langenburg ist so viel mehr. „In Langenburg ist Hohenlohe am schönsten“, wird dem Dekansbub’ und Historiker Otto Borst zugeschrieben. Heide Ruopp findet das auch und zitiert Borst mit der Anmerkung, dass ihre kleine Stadt nirgends so zauberhaft und charmant sei wie in den versteckten Ecken und Gassen.

An der Mauer entlang

Wer mit ihr auf einen Sonntagsspaziergang geht, parkt in der Gartenstraße oder gleich auf dem Parkplatz am Brauereigraben. Wenn’s im Spätsommer richtig warm wird, ist es im Schatten der Nordmauer gleich noch mal so angenehm, vor allem, weil der Weg am Fuß der Mauer so gut gepflegt ist. Wer sich auf diese Tour um die Stadt begibt, sagt Heide Ruopp, sehe sich unversehens im „hohenlohischen San Gimignano“ – auch wenn sich in Langenburg nicht annähernd so viele mittelalterliche Türme finden, gibt es doch weit mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Das beginnt im Brauereiweg mit Margarete Rothen­burgers Turm, der schon so vielen Herren diente, der Spital war, deutsche Schule und vor allem vielen Familien ein Daheim.

Hier beginnt der „Philosophenweg“ entlang der Stadtmauer. Als der frühere Bürgermeister Dieter Klapschuweit auf die Idee kam, den Pfad so zu nennen, haben die Langenburger das belächelt: Mittlerweile ist diese Verneigung vor dem alten Heidelberg fest im Sprachgebrauch verankert. „Na ja“, relativiert Traude Opaterny, die in ihrem Garten unterhalb des Wegs arbeitet: „Früher war das ja der Reitweg.“ Es gibt eine direkte Verbindung zum Marstall; die Fürstenfamilie und ihre Gäste ritten selten die Hauptstraße entlang, um mit ihren Rössern über den Suhlberg in den Wald zur Jagd zu kommen.

Für die Gemeinschaft

Helmut Opaterny hält den Weg an der Stadtmauer in gutem Zustand, ehrenamtlich, und das ist ziemlich viel Arbeit. „Nicht der Rede wert“, sagt er bloß: „Irgendjemand muss es ja machen.“ Ein kleiner Abstecher zum Schloss lockt mit Bettenturm, Kapellenturm und dem Blick aufs Jagsttal; dieser Sonntagsspaziergang führt dann aber auf gleichem Weg zurück und über den Treppen-­Durchlass am Philosophenkeller in die Hintere Gasse.

Wer sich wirklich wie in der Toskana fühlen will, holt bei Francesco im Wibeles-Häusle an der Hauptstraße ein Erdbeereis und kommt dann wieder in die Hintere Gasse zurück, in der sich über Jahrzehnte und Jahrhunderte so wenig verändert hat.

Hier nutzt der „Haasen-Peter“ die uralte Bausubstanz für eine unverwechselbare Kombination aus Hobby und Denkmalpflege, dort verwirklichen sich die Opaternys unter anderem mit einem Mostkeller, alles ist so dicht aufeinander gebaut, dass kein Blatt Papier dazwischen passt und die Stadtmauer in mehr als einem Haus die Wohnzimmerwand ist, im Haus Lober gar die Zellenwand des ehemaligen Gefängnisses. Das Ganze – garniert mit mittelalterlichen Schätzen wie dem Pulverturm – sieht aus wie aus einem Märchenfilm.

Diese so malerische Hintere Gasse lebt von ihren Bewohnern. Von Gudrun Scheller etwa, die mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann vor drei Jahrzehnten ein Antiquariat aufgebaut hat. „Wir haben das Haus nur genommen, weil uns das ein Vorkaufsrecht für den Turm einbrachte“, erinnert sich Scheller, und ihr Mann habe von diesem Turm nun mal nicht lassen können. Und tatsächlich: Irgendwann konnte Besitzerin Rosa Roth die steilen Stufen nicht mehr bewältigen und gab ihren Turm ab. Gudrun Scheller hatte in Aalen ein Ambiente-­Geschäft geführt und Waren und vor allem ihren Geschmack mit nach Langenburg gebracht. Am Fuß der Stadtmauer und auf dem kleinen Platz vor dem Haus, auf dem beim Einzug der Schellers lediglich Brennnesseln wuchsen, gibt es heute Teakholzbänke und siebenfach gebrannte Tontöpfe. „Schauen Sie sich nicht um, ich bin müde geworden, ich kann nicht mehr wie früher“, sagt sie; wie ansprechend es hier noch immer ist, ist ihr nicht bewusst. Die Restbestände des Antiquariats und ihre Malkurse geben ihr mehr als genug zu tun; den Wohnturm vermietet sie an Feriengäste.

Auf die Sonnenseite

Jetzt wird die Hauptstraße doch betreten, oder besser überquert: Über den Kronenbuck geht’s abwärts, an der Lochkaserne entlang zur südlichen Stadtmauer und zu jenem Blick für den die Stadt bekannt ist, über den Bettelweg – die armen Leut’ wurden damals oft gar nicht erst eingelassen in die Stadt – wieder hoch. Dazwischen liegen Hirtenturm und Stadtturm, und es ist tatsächlich nur schwer vorstellbar, dass Hohenlohe irgendwo schöner ist.