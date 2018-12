Frankenhardt Gründelhardter Weihnachtsmarkt gut besucht

Schrozberg Weihnachtsmarkt in Schrozberg

50 Marktstände gab‘s auf diesem Markt, wie das gesamte Programm ist praktisch alles fest in Schrozberger Hand. Im Schrozberger Schloss bot Ulrike Engelmann eine Geschenkbastelstunde für Kinder an, draußen lockte das Karussell. Was den Schrozberger Weihnachtsmarkt auszeichnet, ist das große Angebot an Selbstgebautem, -gebasteltem, -geschnitzem und -gestricktem.