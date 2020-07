Jetzt könnte das Wasserrad wieder klappern, die Hämmer könnten auf- und abwummern – doch hören und sehen wird das in diesem Jahr niemand, bedauerte Bürgermeister Kurt Wackler in der vergangenen Sitzung des Satteldorfer Gemeinderats. Denn obwohl der Wellbaum repariert und das Wasserrad erneuert ist, bleibt die Hammerschmiede heuer zu. Der Grund: die Corona-Bestimmungen. Zu eng gehe es in der Hammerschmiede und im Museum zu, um dort die nötigen Abstandsregeln einzuhalten, sagte Wackler. „Ich bedauere das. Wir hätten liebend gern den Abschluss der Arbeiten in der Hammerschmiede mit einem kleinen Fest dokumentiert.“

Grund genug hätte es gegeben. Die Sanierung habe gut geklappt, berichtete der Bürgermeister. „Der Kanal ist gerichtet. Das Wasserrad mitsamt Wellbaum dreht sich wieder. Mit der Fenstersanierung sind wir zufrieden. Wir können den Mühlenbauer und die anderen Handwerker nur loben.“ Doch funktionierende Technik hin oder her: „Ein Museumsbetrieb ist in diesem Jahr nicht möglich.“

sei nicht zu denken. „Wir können deshalb auch keine Aktionstage anbieten.“ Freibad Satteldorf Öffnung am Mittwoch: So läuft der Betrieb ab Satteldorf Auch ein großes Hammerschmiedefest sei nicht vertretbar. Dabei habe jeder gehofft, dass große Feste nur bis Ende August nicht erlaubt seien. Das Hammerschmiedefest falle zwar in diese Zeit – nämlich traditionell auf den letzten Sonntag im August, doch hätte man den Termin ja auch verschieben können. Aber jetzt sei das Veranstaltungsverbot bis in den Oktober hinein ausgeweitet worden, weshalb ja auch das Volksfest und die Muswiese abgesagt worden seien. An ein großes Fest im Gronachtal, bei dem weder die Zugänge kontrolliert noch mögliche Kontakte nachverfolgt werden könnten,. „Wir können deshalb auch keine Aktionstage anbieten.“

Gaststätte bleibt geschlossen

Wackler habe auch ein Gespräch mit der Pächterfamilie der Vesperstube geführt. Die Gastwirt­schaft an der Hammerschmiede war – unabhängig von den Corona-­Beschränkungen – während der Bauarbeiten geschlossen, weil beides parallel, also Baustelle und Museumsbetrieb, auf dem Hof vor der Schmiede nicht machbar gewesen wäre.

Jetzt könnte wieder eröffnet werden, allerdings unter erschwerten Bedingungen wie Zugangskontrollen, Platzzuweisungen, Wegführungen oder Dokumentationen. „Die Pächterfamilie hat uns dann mitgeteilt, dass sie personell und organisatorisch nicht dazu in der Lage sei, die Wirtschaft unter diesen Bedingungen zu führen.“

Wackler: „Wir hoffen aber, dass es im Frühjahr andere Rahmenbedingungen gibt und wir einen ordentlichen Saisonstart hinbekommen.“