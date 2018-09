Empfang Grimmer sagt „Danke!“

Premiere auch für den neuen Ersten Bürgermeister: Am Samstag nahm Jörg Steuler (Bildmitte) mit seiner Ehefrau erstmals am Volksfestempfang teil; auf dem Foto im Gespräch mit Crailsheims Ex-Oberbürgermeister Georg Schlenvoigt. © Foto: Andreas Harthan

Gleich drei Oberbürgermeister saßen am Samstagvormittag auf der Tribüne vor dem Rathaus (von links): Karl Hilsenbek (Ellwangen), Dr. Christoph Grimmer (Crailsheim) und Udo Glatthaar (Bad Mergentheim); ganz rechts der Grünen-Bundestagsabgeordnete Harald Ebner aus Kirchberg /Jagst, in der Reihe darüber der neue FDP-Landtagsabgeordnete Stephen Brauer aus Crailsheim. © Foto: Andreas Harthan

Crailsheim / Andreas Harthan

Er hat, berichtete Crailsheims neuer Oberbürgermeister am Samstagvormittag im Rathaussaal, lange überlegt, was er bei seinem ersten Volksfestempfang in den Mittelpunkt stellen soll. Die Bilanz eines halben Amtsjahres? Das Verhältnis zum Gemeinderat? Einen kommunalpolitischen Ausblick? Die Bedeutung einer Landesgartenschau für die Stadt? Dann habe er auf sein Herz gehört und sich entschieden, „Danke!“ zu sagen.

Und so bedankte sich Dr. Christoph Grimmer zunächst einmal bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ihm sei in den ersten Monaten im Rathaus schnell bewusst geworden, dass „du alleine gar nichts machen und erreichen kannst“. Grimmer wörtlich: „Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dich nicht akzeptieren und dir nicht folgen, bist du ein stumpfes Schwert.“

Der 32-Jährige, der seit 1. Feb­ruar Oberbürgermeister in der zweitgrößten Stadt im Landkreis ist, ist mit der Bilanz der ersten Monate zufrieden: „Ich habe angekündigt, mir mit Leistungsbereitschaft, Einsatzfreude und Verlässlichkeit den Rückhalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdienen zu wollen – ich denke, das ist gut gelungen.“ Die Unterstützung, die er bislang erhalten hat, bezeichnete Grimmer als „großartig“. Seit dem 12. November 2017, dem Tag seiner Wahl, habe sich sein Leben komplett verändert, „und ich spüre ganz, ganz viel: Begeisterung, Demut, Dankbarkeit“.

„Viel Zuspruch“

Sein Dank gelte auch den Crailsheimerinnen und Crailsheimern, die ihn „mit viel Zuspruch und schönen Gesten“ unterstützen. Etwa, wenn sie ihm auf dem Weg ins Rathaus begegnen und ihm einen guten Tag wünschen – „verbunden mit dem Zusatz: ‚Schön, dass Sie da sind’“. Es tue gut zu wissen, dass es Menschen gibt, die wissen, dass seine Arbeit nicht immer vergnügungssteuerpflichtig sei, „und die deshalb anerkennen, wie bemüht ich bin und wie gut das erste halbe Jahr verlaufen ist“.

Worte des Dankes richtete er auch an den Gemeinderat. Es habe zwar schon mal „hier und da geknirscht“, aber alles in allem sei die Zusammenarbeit „ordentlich“. Der Gefahr, anzuecken, sei er sich bewusst gewesen. Trotzdem habe er sich entschieden, „vom ersten Tag an meinen Weg zu gehen“. Das zu tun, sei sehr wichtig, „wenn man als Oberbürgermeister nicht Spielball oder Marionette sein will, sondern

Initiator“.

Inhalte wichtig

Seine Parteilosigkeit betrachtet Grimmer als Vorteil. Zwar müsse er bei jedem Beschluss nach einer Mehrheit suchen, aber so sei sichergestellt, „dass die Inhalte im Vordergrund stehen“. Nach seiner Einschätzung „gibt es mit jeder Fraktion Schnittmengen“, aber auch Positionen, „die mich von der Haltung einer oder mehrerer Fraktionen trennen“. Umso mehr freue er sich über Beschlüsse, die von einer breiten Mehrheit des Gemeinderates getragen werden, etwa in Sachen Landesgartenschau.