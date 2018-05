Gemeinderat Gremium schluckt die Millionen-Kröte

Weikersheim / Michael Weber-Schwarz

Der Gemeinderat ist „schockiert“: Rund 1,5 Millionen Euro mehr als geplant müssen für die Tauberphilharmonie ausgegeben werden. Der Bürgermeister beruhigt: Man bleibe im Plan-Rahmen.

Gut 13 Millionen Euro sind für den Bau des Konzert- und Veranstaltungshauses Tauberphilharmonie eingeplant gewesen. Und bislang bewegten sich die Vergaben innerhalb dessen, was das Architekturbüro Henn berechnet hatte. „Bisher war alles im Rahmen. Die Prognosen sind eingehalten worden“, hielt Stadtrat Peter Rösch in öffentlicher Gemeinderatssitzung fest.

Doch bei zwei Gewerken – mit die wichtigsten im aktuellen Baufortschritt – explodieren die Kosten: Für die Fassade aus Holzlamellen waren 313 000 Euro veranschlagt worden. Nach Eingang und Eröffnung der Angebotsunterlagen fordert der günstigste Bieter (Holzbau Dresden) über 500 000 Euro. Der emotionale Hammer fiel aber beim Vortrag über den Trocken-Innenausbau der beiden Konzertsäle. Bei veranschlagten 1,126 Millionen Euro erwies sich die Firma Ruben Peter (Seligenthal) als günstigste Bieterin. Satte 2,4 Millionen Euro verlangt das Unternehmen für seine Leistungen. Summa summarum: Es werden rund 1,5 Millionen mehr als vorgesehen.

Fehlersuche also in der Rats-Diskussion: „Wir haben erst mal große Augen bekommen“, räumte Bürgermeister Klaus Kornberger ein. Ist es die aktuell hitzige Lage auf dem Bausektor? Wurde vom Architekturbüro geschludert? „Unbefriedigend“, so nannte Kornberger die Situation, die auch den Rat wegen der Zeitpläne gewaltig unter Druck setzt. Eine eingeforderte Stellungnahme der Architekten trug wenig Erhellendes bei. Einzig vielleicht dies: Die „Benchmarks“, also die preislichen Kennwerte für solch ungewöhnliche Bauten wie ein Konzerthaus, sind offenbar nicht verlässlich. Nur wenige Unternehmen können Innenausbauten, bei denen eine hervorragende Akustik das Ziel sein muss, überhaupt umsetzen. Und diese Firmen wissen das auch. Unterm Strich kommt eine Art „Friss-oder-stirb“-Lage heraus.

Ein handfester Eiskübel

Der Wermutstropfen wurde also für das Bürgergremium zum handfesten Eiskübel. Wollte man die Terminplanung einhalten (und nicht noch einmal ausschreiben – mit dem Risiko, dass sich die Angebotssituation vielleicht sogar verschlechtern könnte), dann musste man die finanzielle Kröte schlucken. „Schockiert ist man schon“, zog Honsbronns Ortsvorsteher Franz-Josef Dertinger die Bilanz der ausführlichen, aber weitgehend sachlichen Diskussion. Eine Aufhebung der Gewerke und ein Splitten in kleinere, vielleicht günstigere Einzelmaßnahmen, verwarf der Rat und stimmte dem Kosten-Plus, also den Vergaben an die genannten Firmen mehrheitlich zu.

Ein wenig beruhigte dabei die Zusicherung der Verwaltung, dass die Höchstgrenze des kommunalen Eigenanteils an den Gesamtkosten von rund 4,2 Millionen Euro nicht gebrochen werden muss. Der beschlossene Zuschuss des Landkreises (eine halbe Million Euro) und Sponsorengelder haben jüngst nämlich einen gewissen finanziellen Puffer geschaffen – der jetzt aber quasi weggeschmolzen ist.

Über elf Millionen Euro des Planansatzes sind bereits vergeben oder verbaut. Das sind 87 Prozent der Vergabesumme. Größere Ausreißer erwartet die Verwaltung bei den verbleibenden Gewerken nicht.