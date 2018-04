Schwäbisch Hall / pm

Die Agentur für Arbeit lädt Schüler ab Klasse 5 am Donnerstag, 26. April, zum bundesweiten Girls’ Day und Boys’ Day ein. Schülerinnen bekommen berufskundliche Informationen zu den MINT-Berufen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik). Auch für Jungs gibt es ein Angebot. Anmeldungen sind bis 24. April unter Telefon 07 91 / 9 75 83 21 und per E-Mail an SchwaebischHall.BCA@arbeitsagentur.de möglich.