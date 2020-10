Am Faschingsdienstag des kommenden Jahres wird es in Gerabronn ruhig bleiben. Der Gemeinderat hat am vergangenen Dienstag beschlossen, den Pferdemarkt komplett abzusagen. Es wird also weder eine Pferdeprämierung noch einen Krämermarkt, weder ein Traktoren-Geschicklichkeitsfahren noch einen Faschingsumzug geben.

Stadtrat Daniel Maywald und Stadträtin Jutta Meinikheim sprachen sich dafür aus, wenigstens an der Pferdeprämierung festzuhalten, weil dort der Zulauf von Besuchern nicht so groß sei. Für diese Auffassung gab es im Stadtparlament jedoch keine Mehrheit. Bei der Abstimmung votierte lediglich Daniel Maywald gegen die Absage. Der TSV Gerabronn hat sich unterdessen der Entscheidung des Gemeinderats angeschlossen und seine Faschingsfeten in der Stadthalle und im Tennisheim ebenfalls abgesagt. Allerdings erklärte der TSV-Vorsitzende Thomas Weinmann gestern auf Anfrage unserer Zeitung, sein Verein könne kurzfristig eine Faschingsveranstaltung organisieren, sollte sich die Corona-Lage bis dahin ändern.