Gerabronn Wie soll Gerabronn 2030 aussehen?

Gerabronn / Oliver Färber

Im Progymasium treffen sich interessierte Bürger, um Maßnahmen für das Programm 2030 Gerabronns zu entwicken.

Nach den Auftaktveranstaltungen in Gerabronn und den Teilorten zur generationengerechten Stadtentwicklung 2030 ging das Projekt am vergangenen Donnerstag im Progymnasium in die nächste Runde. „Wir waren überwältigt von der Resonanz bei den ersten Veranstaltungen“, erklärte Sandra Öchslen, vom damit beauftragten Planungsbüro Klärle. Für Bürgermeister Christian Mauch sind die nun folgenden Workshops genauso wichtig. „Damit wir auch nach 2030 gerne noch in Gerabronn wohnen“, meinte er. Dafür gebe es sicher etliche Maßnahmen, die umgesetzt werden könnten – nicht nur von der Kommune auch von Bürgern und Vereinen.

Teilnehmer denken sich viele Maßnahmen für Gerabronn aus

Bei den Auftaktveranstaltungen wurde ein breites Portfolio erstellt. „Es soll nun aufs Wesentliche komprimiert werden“, so Öchslen. Zu stark ins Detail wolle man aber beim ersten Maßnahmenworkshop nun auch noch nicht gehen. Der Prozess solle angestoßen werden, beim Treffen am kommenden Mittwoch Ideen ergänzt und konkretisiert werden. Am Ende stehe ein Fahrplan für die Kommune.

Die Besucher teilten sich in Gruppen auf, die sich der Themen Mobilität, Wohnen, Arbeiten, Infrastruktur und Soziales annahmen. Immer mehr Karteikarten füllten sich mit Ideen und hingen an den Stellwänden. Die Belebung der Eisenbahn-Nebenstrecke war Rolf Wankmüller wichtig. „Die gehört einfach zu Mobilität“, meinte er. Auf einer anderen Karte stand, dass auf der Homepage der Stadt leerstehende Gebäude aufgelistet sein sollten, deren Besitzer sich eine Nutzung wünschten – und deren Preisvorstellung. Die Ideen werden beim nächsten Workshop konkretisiert.

Das könnte dich auch interessieren: