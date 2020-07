Den Zweiten Weltkrieg hatte das Städtchen fast unbeschadet überstanden, aber das Grauen kam doch noch: Am 2. Juli explodierte ein Sprengstoff- und Munitionsdepot der US-Armee in Gerabronn, mehr als 20 Menschen starben. Die Ursache der Detonation, die bis nach Kirchberg zu hören war, ist bis heute nicht ermittelt. Das hat wohl damit zu tun, dass alle Soldaten, die sich am Depot aufhielten, getötet worden sind. Im Gedenken an das Geschehen läuteten heute um 10.32 Uhr, dem Zeitpunkt der Explosion, Kirchenglocken.