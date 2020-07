Wie die Polizei mitteilt, war ein historisches dampfbetriebenes Zugfahrzeug am Samstag kurz nach 14 Uhr zunächst auf der L1037 und später auf der L1036 bei Gerabronn unterwegs. Entlang der Strecke entfachten sich gleich an vier Stellen- vermutlich wegen ausgelaufener brennender Betriebsstoffe. Die Feuerwehren Gerabronn und Blaufelden löschten die Flammen. An den Grünflächen entstand geringer Sachschaden.