Hospitation Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Crailsheim / Christine Hofmnan

Schon bei den ersten Takten des Singspiels hat Joseph Goertzen die Schüler der Klasse 6e der Realschule am Karlsberg (Rak) auf seiner Seite. Begeistert singen und klatschen die Kinder mit und konzentrieren sich, um nicht durcheinander zu geraten, wenn abwechselnd Nase und Ohr mit den Händen gegriffen werden. „Musik ist international. Da gibt es keine Grenzen“, sagt der 52-Jährige und lacht.

Joseph Goertzen lebt in Paratodo in Paraguay. Er hat seine Lehrerausbildung in seinem Heimatland gemacht und unterrichtet schon viele Jahre. In den letzten 17 Jahren war er an einer Schule tätig, die 130 Schüler von der Vorschule bis zur zwölften Klasse besuchen. Und im neuen Jahr beginnt eine neue berufliche Phase: Für drei Jahre wechselt Goertzen an eine Schule nach Mexiko. Zuvor jedoch hat er eine von der deutschen Botschaft in Paraguay organisierte Hospitation an der Realschule am Karlsberg eingeschoben, die heute endet.

Drei Wochen lang hat der Lehrer, der in Deutschland Musik studiert hat und in Paraguay Deutsch und Musik unterrichtet, an der Rak in verschiedenen Unterrichtsstunden hospitiert, den Musikunterricht mitgestaltet und vielen Klassen sein Land vorgestellt. Er hat am pädagogischen Tag und der internen Hausmesse teilgenommen und Kooperationspartner der Schule kennengelernt.

„Es gibt einige Unterschiede“, stellt Goertzen am Ende seiner Hospitation fest. „Die Ausstattung ist hier auf einem höheren Niveau. Alle Klassen besitzen ein Whiteboard. Das gibt es bei uns nicht überall – vor allem nicht an kleinen Schulen auf dem Land.“ Der Unterricht sei in Crailsheim offener gestaltet, sowohl didaktisch als auch im Umgang miteinander. „In Paraguay herrscht mehr Disziplin in den Klassenzimmern. Wenn der Lehrer spricht, sind die Schüler still“, sagt der Gastlehrer. Er hat außerdem festgestellt, dass es manchen Schülern an Respekt gegenüber den Lehrern mangele.

Dafür stellt er einen kameradschaftlichen Umgang fest – und zwar nicht nur innerhalb des Lehrerkollegiums, sondern auch zwischen Schülern und Lehrern.

Gutes Miteinander

Positiv wertet er auch den inklusiven Ansatz, der für ein gutes Miteinander von Kindern mit und ohne Handicap sorgt.

Dass die Bildungslandschaft immer in Bewegung ist, kennt Joseph Goertzen auch aus Paraguay: „Jede neue Regierung reformiert das Schulwesen.“ Daher hat er mit großem Interesse beobachtet, wie die Realschule mit den Herausforderungen des neuen Bildungsplans umgeht. „Einerseits den Schülern und andererseits dem pädagogischen Programm gerecht zu werden, ist eine Kunst“, ist Goertzen überzeugt. „Dieser Spagat gelingt an dieser Schule gut, weil sie so groß ist.“

Schon seit seiner Grundschulzeit hatte Joseph Goertzen, der in einer Großfamilie mit sieben Brüdern und zwei Schwestern auf einer Farm in der Kolonie Menno im Chaco im Westen des südamerikanischen Landes aufwuchs, den Wunsch, Lehrer zu werden. Die Entscheidung war richtig: „Ich habe meine Berufswahl nie bereut. Das Unterrichten macht mir bis heute viel Spaß.“