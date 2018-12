Chorkonzert Gemeinsamkeit im festlichen Sinn

Crailsheim / Ralf Snurawa

Das vorweihnachtliche Singen in Altenmünster hat wieder viele Besucher in die evangelische Friedenskirche gelockt. Ulrich Wildermuth letztmals als amtierender Pfarrer dabei.

Am Ende stand ein besonderer Dank: an Ulrich Wildermuth, der zum letzten Mal als Pfarrer an der Friedenskirche bei den „Weihnachtsklängen in Altenmünster“ mitwirkte. Man würde sich sehr freuen, wenn er auch in Zukunft bei einem gemeinsamen weihnachtlichen Singen vorbeischauen würde, hieß es vonseiten der Chöre.

Vor 20 Jahren war das vorweihnachtliche Chorsingen von Arnulf Brenner ins Leben gerufen worden. 17 Jahre lang begleitete es Ulrich Wildermuth in seinem Amt. Für ihn sei es ein Teilen von Freude, denn: „Wer von Freude erfüllt ist, beginnt auch zu singen.“ Wildermuth betonte daneben das Moment der Gemeinsamkeit durch das Miteinander-Singen vieler Chöre.

Der Dienstagabend wurde allerdings – wie zumeist – von einem instrumentalen Chor eröffnet: vom Posaunenchor der Friedenskirche unter der Leitung von Karl-Heinz Rüeck. John Stanleys „Trumpet Voluntary“ spielten die Blechbläser festlich betont. Später verliehen sie Richard Roblees „Komm, sagt es allen weiter“ leichten Swing und bluesartige Töne oder begleiteten den Gesang, etwa der Chöre zusammen mit den Konzertbesuchern.

In erster Linie Kanons gewählt

Dafür waren vor allem Kanons gewählt worden. „Seht, die gute Zeit ist nah“ eröffnete dabei das Konzert, gefolgt von Jacques Berthiers „Magnificat“ und Ludwig Gebhardis „Ehre sei Gott in der Höhe“. Des Weiteren erklang Nikolaus Hermans „Lobt Gott, ihr Christen alle gleich“, mit dem von der Chorgemeinschaft Altenmünster-Ingersheim angestimmten „Zu Bethlehem geboren“ zu einem Quodlibet zusammengestellt. Am Ende des gemeinsamen Weihnachts- und Adventsliedersingens stimmten die Menschen in der Friedenskirche noch Georg Friedrich Händels „Tochter Zion“ mit Hingabe sowie – ausgesprochen stimmgewaltig – „O du fröhliche“ an.

Mit Begeisterung war auch der Chor der Grundschule Altenmünster zu vernehmen. Wolfgang Leonhardts „Tragt in die Welt nun ein Licht“ war, so Chorleiterin Cornelie Lindenmeyer vorweg, von den Kindern mit neuen Versen bedacht und auch gestisch ausgestaltet worden. Davon gab es zu „Komm, wir geh’n nach Bethlehem“, wie die anderen Kinderchorstücke von Albrecht Raddatz auf dem Klavier begleitet, beim Wiegen und Instrumentennachahmen auch etwas zu erleben. Erwartungsfroh wurde außerdem Peter Janssens „Das Licht einer Kerze“ vorgetragen.

Zusammen mit dem Kinderchor waren alle Erwachsenenchöre des Abends zu „Macht hoch die Tür“ zu hören – und zwar von Strophe zu Strophe wechselnd und am Ende zusammen.

Danach gelangen dem Kirchenchor der Friedenskirche unter der Leitung von Albrecht Raddatz zu Dieter Golombeks „Machet die Tore weit“ schöne Wechsel zwischen ruhig festlichem Schreiten und auflockerndem Tänzeln im Dreiertakt. Golombeks „Siehe, ich verkündige euch große Freude“ ließ dieser Chor später die Bitte um Frieden auf der Welt folgen und schließlich ein zuversichtlich angestimmtes „Sunny Light of Bethlehem“.

Bitte um Frieden in der Welt

„Frieden der Welt“ hieß einer der Chorstücke, die die Chorgemeinschaft Altenmünster-Ingersheim unter der Leitung von Katharina Hayer anstimmte. Vorausgegangen waren ein zart nuanciertes „Maria durch ein’ Dornwald ging“ und das weich und sanft getönte „Es ist ein Ros’ entsprungen“.

Die Gesangsvorträge vervollständigten die „Klangfärberinnen“ des Sängerbunds Altenmünster unter der Leitung von Alexander Obermaier. Neben einem drängenden „Wieder naht der heil’ge Stern“ gelang ihnen eine innige und schön zurückgenommene Wiedergabe von Franz Xaver Grubers „Stille Nacht“ sowie ein mit Fingerschnippen versehenes „Heaven Is A Wonderful Place“. Zu diesem Spiritual gab es einen bekräftigenden „Oh Yeah“- Ausruf zum Schluss, der allgemein erheiterte.

Ergänzt wurden die am Ende mit viel Beifall bedachten musikalischen Vorträge durch Lesungen über das „Erwarten“, also das Warten-Lernen, das „Empfangen“, das Staunen-Lernen, das „Anbeten“ und, so Pfarrer Ulrich Wildermuth, das „Weitersagen“ der Freude.