Crailsheim Gedenken am Freitag

Crailsheim / swp

Crailsheim erinnert am Freitag an die Pogromnacht.

Vor 80 Jahren, in der Nacht zum 10. November 1938, attackierten in einem reichsweit organisierten Pogrom die Handlanger der nationalsozialistischen Regierung jüdische Menschen und Einrichtungen.

Zum Gedenken an dieses Ereignis und an die auch in Crailsheim dem Terror zum Opfer gefallenen Menschen veranstaltet die Initiative „Erinnerung und Verantwortung“ am kommenden Freitag, 9. November, um 18.30 Uhr wieder eine öffentliche Gedenkfeier am Platz der früheren Crailsheimer Synagoge in der Adam-Weiß-Straße. Gestaltet wird die Feier von Schülerinnen des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Der Klarinettist Hans Kumpf spielt dazu.