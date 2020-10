Das Spiel begann ohne großes Abtasten: Mit dem ersten gelungenen Angriff ging die Heimelf direkt in Führung. Julian Stapf steckte clever durch auf Florian Spang, der den Ball zum 1:0 an Torhüter Bastian Linsenmayer vorbei spitzelten konnte. Die Heimelf spielte sich im Anschluss am Sechzehner der...