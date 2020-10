Marius Keck und Sebastian Palm trafen jeweils mit Doppelpack für ihre Farben.In Halbzeit eins hatten die Gäste ein Übergewicht. was sie dann auch mit einem verwandelten Foulelfmeter durch Maruis Keck in Zählbares ummünzten.Der FC machte nach dem Wechsel mehr Druck in Richtung des Gästetors,...