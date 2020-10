Die SGM VfR/ESV trat in Bühlerzell von Anfang an sehr energisch auf. Die Defensive war äußerst aufmerksam und ließ nur ganz wenig zu. In der Offensive wurde viel Gefahr kreiert.Nachdem David Paulo aus spitzem Winkel am Torspieler von Bühlerzell gescheitert war, kam die anschließende Ecke auf...