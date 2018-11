Vortrag Für Zufall ist in Bethlehem kein Platz

Crailsheim / Julia Vogelmann

Seit Montag sind in den Geschäften in der Crailsheimer Innenstadt 22 Krippen ausgestellt. Als Auftakt zu dieser Ausstellung hatten Evangelischer Kirchenbezirk, Familienbildungsstätte, Stadt Crailsheim und Werbegemeinschaft am Abend zu einem Vortrag eingeladen, der das Thema Krippen noch einmal aus einer anderen Perspektive aufgriff. Pfarrerin im Ruhestand Ulrike Engelhardt, die sich selbst schmunzelnd als „nicht ausgewiesene Krippen­expertin“ bezeichnete, führte dabei nicht nur in die Geschichte der Weihnachtskrippe ein, sondern zeigte anhand des Aufbaus der Krippen auch jede Menge Symbolik auf.

Den Einstieg ins Thema bildeten der Aufbau der Krippe und die Einzelsymbolik der Figuren, nachdem die Referentin einen kurzen geschichtlichen Abriss über figürliche Krippendarstellungen gegeben hatte. Dabei lernten die Zuhörer, dass die erste figürliche Krippendarstellung zurückgeht auf das Jahr 1223, als Franz von Assisi eine Krippenszene ohne Personen gestaltete. Von dort aus wandelte sich die Krippe zum symbolträchtigen Privileg erst für den Adel und später auch für Bürger, bis sie Einzug in die Moderne hielt.

Anhand mitgebrachter Egli- Krippenfiguren zeigte Engelhardt, welche Figuren in eine Krippe gehören und weshalb. Vom Jesuskind über Maria und Josef, die Hirten und Weisen aus dem Morgenland bis hin zu den Engeln, Tieren und Requisiten fand jedes seinen Platz in ihrem Aufbau. Dazu erzählte Engelhardt anschaulich, wie jede einzelne Figur einen Typ darstellt, der als Symbol einen Bezug zur Bibel herstellt.

Tiefe Symbolik aufgezeigt

So erklärte sie die unterschiedlichen Darstellungen der Maria, die von der jungen Frau in Lumpen über die kniende Dame in Weiß bis hin zur Wöchnerin reichen kann, anhand der Kleidung und der Körperhaltung. Wie eine Krippe über die Adventszeit wachsen kann, zeigte sie mittels der Reihenfolge, wie sie die Figuren in die Krippe setzte und scherzte angesichts der Hirten, die ja nach ihrem Besuch wieder zurück aufs Feld gehen: „Wer schlau dekoriert, der kann aus den Hirten die Könige machen.“ Mit ansteckender Begeisterung lenkte sie den Blick auf kleine Details wie das Alter der Könige, die Tätigkeiten des Josef oder die unterschiedliche Darstellungsweise der Hirten, um an ihnen zu demonstrieren, wie tief die Symbolik in Krippen tatsächlich geht.

Im zweiten Teil ging sie darauf ein, wie die Krippenfiguren zueinander in Beziehung stehen. Mithilfe eines vorgefertigten Skizzenblatts zog sie vor den Augen ihrer Zuhörer Verbindungslinien und erklärte diese anhand von Bibelstellen und Unterschieden in den Evangelien. Dabei wurde deutlich, dass in einer traditionellen Krippe der Zufall keinen Platz hat, sondern jedes Detail bis hin zu Steinen, Sand und Dornen seinen symbolischen Zweck erfüllt. Wie viel Spielraum dennoch bleibt, um eine Krippe aufzubauen und sie die Geschichte erzählen zu lassen, die den Mittelpunkt von Weihnachten bildet, zeigte Engelhardt schließlich im dritten Teil.

Biblische Geschichte präsent

Eine Diashow zeigte Detailaufnahmen der Sieger-Köder-Krippe auf dem Hohenberg, die neben der Szene im Stall noch viele weitere Stationen der biblischen Geschichte zeigt. So finden sich dort auch Noah, Johannes der Täufer und zahlreiche Figuren aus der Bibel, deren Namen nicht so geläufig und dennoch wichtig sind. Ganz zum Schluss zeigte sie noch, wie detailverliebt sogenannte Simultankrippen sind, die in vielen kleinen Szenen die Geschichte um Jesus nacherzählen.

Am Ende gingen die Zuhörer mit neuem Wissen und ganz sicher mit einem neuen Blick auf die Krippe aus dem Vortrag.