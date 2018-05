Bautätigkeit Fünf Millionen Euro werden investiert

Bad Mergentheim / Sascha Bickel

Zwischen dem Palais Victoria und der Sparkasse Tauberfranken in der Poststraße von Bad Mergentheim entsteht in Kürze Neues. Auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern soll ein vierstöckiges Ärztehaus samt Wohnungen gebaut werden.

Der ehemalige, verglaste Frühstücksraum des früheren Hotels „Victoria“ wird abgerissen und samt dem nebenan liegenden Hof (ehemals ein Garten, danach als Parkplatz verwendet) für einen Neubau genutzt. Zwei Ärzte und zehn Wohnungen sollen dort Ende 2019 einziehen, wenn alles wie vorgesehen klappt.

Ein Allgemeinmediziner und ein Urologe, die beide bereits in Bad Mergentheim ansässig sind, wollen hier neue Praxen eröffnen, sagte Baron von Stetten unserer Zeitung auf Anfrage. Die Baugenehmigung wird in den nächsten Tagen erwartet, sodass der Abriss der bestehenden Bebauung in Kürze beginnen soll, um das Areal für den Neubau vorzubereiten.

Separates Gebäude entsteht

Vom Sommer dieses Jahres an soll das Millionen-Projekt realisiert werden. 2200 Quadratmeter Nutzfläche auf vier Stockwerke verteilt, sind geplant. Eine Verbindung zum Palais „Victoria“ ist nur ebenerdig, barrierefrei vorgesehen. „Ansonsten entsteht hier ein eigenständiges separates Gebäude“, wie Wolfgang von Stetten der Redaktion sagte.

Mehrere Jahre sei bereits darüber nachgedacht worden, wie das Grundstück dauerhaft genutzt werden könnte, so der Freiherr. Bis zu sechs Mediziner unter einem Dach zu vereinen, war in der Überlegung. „Es gab immer wieder Umplanungen, und letztlich kam man zu der Entscheidung, zwei Ärzte und mehrere Wohnungen dort unterzubringen“, erklärt der Investor aus Künzelsau-Stetten, dem bereits das Palais Victoria gehört und der in der Vergangenheit schon viele Projekte in Bad Mergentheim erfolgreich umgesetzt hat.