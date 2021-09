Am 9. Dezember vergangenen Jahres erreicht die Polizei in dem Ort, in dem der Angeklagte arbeitet, eine anonyme Anzeige mit folgendem Inhalt: In einem Einfamilienhaus im Landkreis Schwäbisch Hall würde ein Mann Cannabispflanzen anbauen. Weil ein Kind mit im Haus wohne, sei das unverantwortlich –...