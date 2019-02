Geschichte zum Anfassen Frühe Gier nach Rohstoffen

Crailsheim / Ute Schäfer

Die Berater des Ansbacher Markgrafen Karl Alexander (Regierungszeit 1757 bis 1791) waren nicht dumm. Kaum wurde in Crailsheim Alaun und Vitriol gewonnen, verboten sie die Einfuhr der Rohstoffe von anderswoher. „Das Vitriol ist entweder von dem Crailsheimer Bergwerk unmittelbar oder von denen in Schwabach, Gunzenhausen ... oder Treuchtlingen zu beziehen“, heißt es in einer markgräflichen Verordnung vom 10. Oktober 1770. Mit anderen Worten: Der Markgraf sorgte dafür, das die Wertschöpfung im Land blieb. Er förderte mithin die Wirtschaft und damit seine Steuereinnahmen. Auch die Blüte des Fayencewerks in Crailsheim fiel in diese Zeit, die die Historiker „Merkantilismus“ nennen und die in die Industrialisierung mündete.

Eines warf seine Schatten schon voraus: die Gier nach Rohstoffen. Ohne Rohstoffe und vor allem ohne die heiß brennende Steinkohle war schon damals das Wachstum gehemmt. Allenthalben wurden deshalb Kohleflöze gesucht. Die Freude war groß, als im Keuper solche Schichten entdeckt wurden. Gerade die Steilhänge der Flüsse, die diese Schichten aufschlossen, waren beliebte Such- und Fundorte.

Wer sich dafür (und für Dinosaurier) interessiert, dem sei wärmstens ein Besuch im Muschelkalkmuseum Hagdorn in Ingelfingen empfohlen. Dort präsentiert Dr. h.c. Hans Hagdorn seine Sammlung, die die Geologie vor unserer Haustür anschaulich darstellt. Von dort stammt auch das Objekt der Serie „Geschichte zum Anfassen“, ein Brocken Lettenkohle

Brocken wie diese lösten im 18. Jahrhundert einen kleinen Rohstoff-Boom in der Region aus. Den Beginn machte ein Bergwerk in Gaildorf 1763. Crailsheim folgte drei Jahre später und zwar am Steilhang der Jagst, an der heutigen Bergwerkstraße. Die dort gefundene Lettenkohle brannte zwar nicht recht – das tat die Kohle, die später an der Ingersheimer Rothmühle gefördert wurde, viel besser. Doch immerhin konnte Vitriol und Alaun gewonnen werden – zwei Stoffe, die man zum Färben und Beizen von Stoffen und Leder brauchte.

Ein Sudhaus wurde gebaut, Personal angestellt – das Crailsheimer Heimatbuch listet sie auf: ein Berginspektor, ein Bergmeister, zwei Schür- und Sudknechte und sechs Karrenlaufen. Am 1. Dezember 1767 wurde zum ersten Mal gesiedet. Der Vorgang war kompliziert: Lettenkohle wurde zerkleinert, wochenlang auf Bretterbühnen der Verwitterung ausgesetzt und immer wieder mit Wasser übergossen, wobei mineralische Stoffe ausgewaschen, in Laugenkästen gesammelt und schließlich in bleiernen Pfannen eingedickt wurden.

Doch leider war das Bergwerk wenig ergiebig. Auch das Erz, das 1790 bei der „Helden“mühle (der Name kommt von Abraum-„Halde“) gefunden wurde, hielt nicht lange vor. Von der Kohlgrube in Ingersheim war da schon gar keine Rede mehr. Alexander von Humboldt – auch an ihn erinnert ein Straßenname – lernte 1791 als Bergassessor und später als Oberbergmeister das Crailsheimer Bergwerk kennen. Doch dessen Niedergang konnte er nicht aufhalten. 1803 endeten die letzten Bergbauarbeiten in Crailsheim.