Crailsheim Frischer Wind beim Traditionsverein

Neuer Musikmeister bei der Crailsheimer Bürgerwache

Erwin Schwichtenberg heißt der neue Musikmeister der Bürgerwache. Er nahm bereits während seiner Schulzeit Dirigierunterricht bei seinem damaligen Instrumentallehrer Franz Matysiak an der städtischen Musikschule. Während seines Musikstudiums in Mannheim bekam er neben seinem Hauptfach Bassposaune Unterricht in den Fächern Ensemble- und Blasorchesterleitung.

Nach seinem Musikstudium übernahm Erwin Schwichtenberg den Musikverein Ellwangen-Schrezheim. Neben seiner Tätigkeit als Dozent und Prüfer bei den D-Lehrgängen des Musikverbands Hohenlohe leitet er auch erfolgreich deren Lehrgangsorchester.

Durch diese Engagements machte er auf seine Arbeit aufmerksam und wurde im April 2016 zur künstlerischen Leitung des Jugendorchesters Hohenlohe, dem Auswahlorchester, ernannt. Im selben Monat bekam er auch das Vertrauen des Musikvereins Neuler zugesprochen, dessen Haupt- und Jugendkapelle er seitdem leitet. Seit 1. September dieses Jahres ist er nun auch Musikmeister der Bürgerwache Crailsheim und damit Dirigent des Musikzugs.

Seit 2012 ist Erwin Schwichtenberg festes Orchestermitglied der Mannheimer Philharmoniker. Neben zahlreichen klassischen Engagements im In- und Ausland spielte er mit seinen Bands „8Alive“ und „Me and the Heat“. Mit seiner Band „Jam Delay – Beste Jan Delay & Disko No1 Tribute Show” ist er derzeit auf Tour. Schon während seines künstlerischen Musikstudiums zum Diplom-Bassposaunisten sammelte er Berufserfahrung als Instrumentallehrer für tiefe und hohe Blechblasinstrumente.

Neben seiner Funktion als Musikpädagoge leitet Schwichtenberg auch Bläserklassen (so auch aktuell die in der LSS Crailsheim in Kooperation mit der Bürgerwache), in denen er speziell die Weiterentwicklung des musikalischen Zusammenspiels sowie den sozialen Umgang der Schülerinnen und Schüler untereinander fördert.