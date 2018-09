Kirchberg Freundeskreis Asyl hat viele Gäste

Kirchberg / Oliver Färber

Zum Herbstfest des Freundeskreis Asyl kommen am Samstag viele Gäste auf das Gelände des Adelheidstifts.

Es geht am Samstagnachmittag gemütlich zu auf dem Gelände des Adelheidstifts. Der Kirchberger Freundeskreis Asyl hat zu seinem Herbstfest geladen. Und gekommen sind viele: derzeitige Asylbewerber, interessierte Bürger, Helfer des Freundeskreises, auch von benachbarten Freundeskreisen. Selbst ehemalige Asylbewerber, die früher an der Jagst ihr Domizil hatten und jetzt in der Anschlussunterbringung längst anderswo wohnen, sind eigens dafür zurückgekommen. Es sind einfach und kurz gesagt Freunde, die hier zusammen- oder wieder zusammenkommen, gemeinsame Gespräche, Kaffee und Kuchen sowie ein buntes Programm von und für die ganze Familie genießen.

Vom Auftakt sind etliche Gäste beeindruckt. Flüchtling Mustafa Husseini trägt seine Rede in Deutsch vor. Er betont, wie wichtig es sei, auf die Einheimischen offen zuzugehen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

„So viele Besucher haben wir nicht erwartet“, gibt Pfarrer Alfred Holbein zu. Bürgermeister Stefan Ohr freut sich darüber, dass die Ehrenamtlichen an diesem Tag feiern können. „Sie sind hier stark gefordert. Und die Betreuung der Asylbewerber ist bei uns ein sehr wichtiges Thema“, so Ohr. Er sei jedem Helfer dankbar. Die Zahl der im Städtle untergebrachten Menschen sei indes von 340 auf 111 gesunken.

Ein Mädchen stupst Ohr an. „Wir wollen etwas singen“, sagt sie. Darüber freut sich der Bürgermeister – und Marianne Sudermann vom Freundeskreis: „Es geht nicht mehr nur um Betreuung. Die Leute werden jetzt auch selbst aktiv.“