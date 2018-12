Spendenaktion Freiwillig für andere etwas tun

Crailsheim / Julia Vogelmann

Insgesamt fünf Pakete für die Weihnachtstruck-Aktion der Johanniter haben Schüler der achten, neunten und zehnten Klassen in Religion und Ethik zusammen mit Lehrerin Janina Hollich gepackt. Sie kannte die Aktion der Johanniter bereits von einer anderen Schule und beschloss, in diesem Jahr mit ihren Schülern mitzumachen. „Die Vorgaben, was in die Pakete darf, sind sehr streng, damit jede Familie dasselbe bekommt und es keine Probleme mit dem Zoll gibt“, erklärt Janina Hollich, als die Pakete gepackt werden.

Hygieneartikel und Grundnahrungsmittel wie Mehl, Zucker und Öl sind darin ebenso zu finden wie fünf Tafeln Schokolade und ein Malbuch mit Stiften. Die Sachen wurden von den Schülern und ihren Eltern gespendet. Jeder hat sich viel Mühe gegeben, die Verpackungen nicht nur nach Nützlichkeit, sondern auch ein wenig nach der Optik auszusuchen, da die Sachen nicht als Geschenke verpackt werden dürfen.

„Ich habe die Aktion freiwillig für die Schüler angeboten, weil ich die Intention dahinter betonen wollte, gerne etwas für andere zu geben und zu tun“, erklärt die Lehrerin. Tatsächlich waren die Schüler dann aber so begeistert bei der Sache, dass sie innerhalb von 14 Tagen die Kisten gepackt hatten, die ein Wagen der Johanniter dann eine Woche vor Weihnachten abgeholt hat.

„Weihnachten richtig schreiben“

Die 110 Geschenktüten, die die Fünfer und Sechser der Schule für die Burgbergstraße gepackt hatten, warteten derweil schön bemalt und verziert im Foyer der Schule darauf, dass auch sie in der Woche vor Weihnachten verteilt werden. „Alle meine Schüler können jetzt Weihnachten richtig schreiben“, scherzt Heike Kern, eine der Lehrerinnen, die die Spendenaktion betreut, die schon seit fünf Jahren an der Schule läuft.

Neben den bemalten Tüten haben die Schüler im Kunstunterricht auch Geschenkanhänger und Karten mit einem Weihnachtsgedicht gebastelt, die mit in die Tüten wandern. Darin finden die Beschenkten in diesem Jahr neben Duschgel, Nudeln und Tee auch Salzstangen, Erdnüsse, Lebkuchen, Schokolade und Tüten mit selbst gebackenen Weihnachtsplätzchen. „Seit drei Jahren spendet die Metzgerei Kranz außerdem noch zwei Wurstdosen pro Tüte, also in diesem Jahr insgesamt 220 Stück“, hob Heike Kern die großzügige Spende des Familienbetriebs in Altenmünster hervor.

Alles andere finanziert sich aus Spenden der Schüler, Eltern und Lehrer. Heuer hat außerdem eine großzügige Geldspende der Tierarztpraxis Team Tiefenbach dazu beigetragen, dass die Geschenke sehr hochwertig ausfielen. „Wir haben immer einen kleinen Restbetrag als Puffer für das Folgejahr“, erklärt Heike Kern.

Doch neben den Dingen, die verzehrt oder verbraucht werden können, wandert jedes Jahr auch ein kleiner weihnachtlicher Deko-Artikel in die Tüten, den die Schüler gebastelt haben. In diesem Jahr dürfen sich die Be­schenk­ten über einen kleinen Engel freuen. „Mir ist es sehr wichtig, dass wir uns die Zeit nehmen, das alles mit Liebe und Sorgfalt vorzubereiten, dann erleben die Schüler auch, wie es sich anfühlt, etwas Schönes für andere zu tun“, so die Lehrerin. Inzwischen sind die 110 Tüten verteilt.

Schüler-Tandems gingen bereits Anfang der Woche von Tür zu Tür, sagten ein Weihnachtsgedicht auf und überreichten die Geschenktüten, die schon erwartet wurden. Im nächsten Jahr werden die Schüler wieder Tüten packen. In diesem Jahr waren die Zehntklässler, die die Kleinen an die Haustüren begleiten, übrigens genau die Schüler, die mit der Tütenaktion vor fünf Jahren begonnen haben. Aus der Aktion wurde also mittlerweile eine kleine Tradition, an der die gesamte Schülerschaft teilhat.