Der Frauenverband Crailsheim blick auf 50 erfolgreiche Jahre zurück, in denen er sich für Gleichberechtigung stark gemacht und viel Gutes bewirkt hat.

Fast auf den Tag genau 50 Jahre ist es her, dass neun Crailsheimer Frauen im Hotel Post-Faber den Frauenverband Crailsheim gründeten – damals noch unter dem Namen Hausfrauenverband. Seither setzen sich seine Mitglieder für eine Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein, engagieren sich karitativ und beteiligen sich am Stadtleben. Bei einem Jubiläumsfest im Hangar blickten die Mitglieder zurück auf eine bewegte Verbandsgeschichte.

Die Vorsitzende Renate Froese sprach von einer Entwicklung, „die wir heute als selbstverständlich erachten und die vor nicht allzu langer Zeit noch gar nicht so selbstverständlich war“. Gerade junge Frauen genössen heute Freiheiten, die die vorangegangene Generation sich erst erstreiten musste, oft gegen viele Vorbehalte.

Verband sammelte schnell viele Mitglieder

Der Verband entwickelte sich in den ersten Jahren rapide. Bei der öffentlichen Vorstellung Anfang Mai 1969 im Gasthaus „Deutscher Kaiser“ traten auf einen Schlag 100 Frauen ein, „so viele, dass die vorbereiteten Aufnahmeformulare nicht ausreichten“, wie Folker Förtsch herausgefunden hat. Der Stadtarchivar blickte am Jubiläumsabend auf die Gründungszeit und die folgenden Jahre zurück. Nach nur einem Jahr hatte sich die Mitgliederzahl bereits verdoppelt, Mitte der 1970er-Jahre waren es 350 Mitglieder.

Impulsgeberin und Motor der Gründung war damals die freie Journalistin Gudrun Gscheidle-Katz, zur ersten Vorsitzenden wurde Rita Brugger gewählt. Förtsch führte aus, dass die Gründerinnen allesamt aus gehobenen Kreisen stammten, es waren Frauen aus dem Bildungsbereich: „Diese in gewisser Weise gesellschaftlich exponierten Frauen konnten es sich ‚leisten’, die erste Vereinigung ausdrücklich für die Interessen von Frauen in der Crailsheimer Stadtgeschichte zu etablieren.“

Zielgruppe des Verbands waren die rund 6000 Hausfrauen, die damals in Crailsheim lebten. Er wollte deren Rechte stärken, darauf hinwirken, dass die Tätigkeit im Haushalt als ordentlicher Beruf anerkannt wurde und er mehr gesellschaftliche Geltung bekam. Um diese Ziele zu erreichen, gab es ein reichhaltiges Programm mit Vorträgen, Lehrgängen und Informationsfahrten. Auch sportliche Aktivitäten und Geselligkeit wurden gepflegt.

Reine Frauenwahlliste erregte bundesweit Aufsehen

Einige stadtgeschichtliche Ereignisse sind mit dem Frauenverband verknüpft. So geht die Straßenbenennung „Theodora-­Cashel-Straße“ auf einen Antrag des Verbands zurück. 1971 sorgte er für die Aufstellung einer reinen Frauenwahlliste für die Kommunalwahlen, was bundesweites Aufsehen erregte. Und nur vier Jahre später stattete er als erster Crailsheimer Verein nach der Kreisreform, bei der Crailsheim gegenüber Schwäbisch Hall das Nachsehen hatte, der neuen Kreisstadt Hall einen Besuch ab. Förtsch: „Der Frauenverband ist sicherlich die am längsten tätige Frauengruppe der Stadtgeschichte. Dass die Stellung der Frau eine andere ist als vor 50 Jahren, ist hier in Crailsheim auch ein Stück weit ihm zu verdanken.“

Dem Lob schloss sich Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer an: „In Sachen Gleichberechtigung haben Sie aktiv mitgewirkt und gleichzeitig unterstützen Sie auch heute noch soziale Projekte in unserer Stadt.“

