Tauberbischofsheim Freier Eintritt funktioniert nicht überall

Der Arbeitskreis „Museen und Schlösser in Hohenlohe-Franken“ entdeckt das untere Taubertal.

Im Kurmainzischen Schloss in Tauberbischofsheim, vor einer Kopie der weltberühmten Kreuzigung von Matthias Grünewald von 1524, begrüßte Friedrich König aus Kirchberg, der Vorsitzende vom Arbeitskreis „Museen und Schlösser in Hohenlohe-Franken“, kürzlich zahlreiche Museumsleute zur Frühjahrstagung.

Bevor er zur Tagesordnung überging, gedachte der Arbeitskreis Bürgermeister a. D. Wolf Rüdiger Eckardt, Vorsitzender des Vereins für Volkskunst in Feuchtwangen, der 2017 im Alter von 76 verstarb. In seinem Bericht wies König auf positive Entwicklungen hin: „Das Albert-Sammt-­Museum in Niederstetten wurde um ein Gottlob-Haag-Kabinett erweitert.“ Und: „Die Stadt Waldenburg will wieder verstärkt im Arbeitskreis mitwirken mit der Darstellung ihres historischen Rundwegs und der Reaktivierung ihres geschlossenen Urweltmuseums.“

Helfer alt, Klassen bleiben weg

Der Erfahrungsaustausch zeigte wie so oft sehr unterschiedliche Bilder: Geht es bei den großen Häusern bereits um die Projektierung der nächsten Weihnachtsausstellung, kämpfen die kleinen, ehrenamtlich geführten Museen vielmehr mit der Überalterung ihrer Helfer oder mit dem ausbleibenden Besuch von Schulklassen.

Museen, die das Eintrittsgeld abgeschafft haben, wie das Hällisch-Fränkische Museum in Hall und neuerdings das Sandelsche Museum in Kirchberg, verzeichnen zwar mehr Besucher, aber privat geführte Häuser wie das Kriminalmuseum in Rothenburg könnten diesen Weg nicht gehen.

Das Besichtigungsprogramm des Arbeitskreises war diesmal eine Mammutaufgabe. Nach Tauberbischofsheim ging es zur Gedenkstätte Synagoge Wenkheim, wo Kerstin Haug-Zademack das restaurierte Gebäude und die Aktivitäten des Fördervereins vorstellte. Krönender Abschluss war der Besuch der Burg Gamburg. Die Eigentümerfamilie von Mallinckrodt empfing die Tagungsteilnehmer auf der Gartenterrasse, von wo aus man einen atemberaubenden Blick ins Taubertal genießt. Die nächste Tagung des Arbeitskreises findet im Herbst im Hohenlohekreis statt.