Heiko Erdmann und Matthias Frank haben junge Fußballerinnen aus Blaufelden und Umgebung zehn Jahre lang trainiert. Nun wechseln die Mädchen zu den Aktiven.

Als in der Gartenlaube von Familie Winterhalder in Blaufelden eine Fotogalerie auf dem Bildschirm ablief, huschte immer wieder ein Lächeln über die Gesichter von Heiko Erdmann (44) und Matthias Frank (42), wenn ihre Mädchen der SGM Billingsbach/Blaufelden/Wiesenbach in den unterschiedlichsten Situationen zu sehen waren: als Knirpse beim BWK-Arena-Cup in Ilshofen auf der Zuschauertribüne, beim Turnen im Training oder beim Jubel über die Bezirksmeisterschaft in der Saison 2017/18. „Das war unser größter Erfolg“, erinnerte sich Heiko Erdmann. Seine Mannschaftskapitänin Lena Winterhalder schwelgte mit in Erinnerungen und sagte mit einem Lachen, dass diese Entwicklung zu Beginn nicht abzusehen gewesen war. „Wir waren alle schlecht. Anfangs haben wir alle Spiele zweistellig verloren, selbst gar kein Tor geschossen.“ Jetzt könne jede Spielerin einen geraden Pass spielen und auch hart aufs Tor schießen, betonten die Mädchen. „Wir haben uns ganz schön gesteigert, aber die beiden mussten mit uns viel Geduld aufbringen“, lobte Lena Winterhalder das Duo, mit dem das Training und die Spiele immer großen Spaß gemacht hatten. „Selbst wenn wir mal Fehler gemacht haben, haben sie uns nie angeschrien.“

2010 hatten Heiko Erdmann und Matthias Frank das E-Juniorinnen-Training beim TSV Blaufelden übernommen. Vier Kickerinnen von damals spielen auch heute noch in der Mannschaft mit. Nun beginnt aber ein neuer Abschnitt in der Laufbahn der Fußballerinnen. Sie wechseln altersbedingt zu den Frauen der SGM Blaufelden, die von Brendon Weber und Tristan Schmidt trainiert werden und vergangene Saison Platz 2 in der Kreisliga Hohenlohe belegt haben. In der nächsten Saison wolle man dort Meister werden, sagten die Mädchen selbstbewusst. Und dann wolle man auch in die Bezirks­liga aufsteigen. Dazu muss von der Flex-Mannschaft (neun Spielerinnen) aber auf eine Elfermannschaft umgestellt werden.

Bezirksmeister 2018

Das Mädchen-Team entwickelte sich unter dem Trainerduo Erdmann/Frank so gut, dass es im Jahr 2015 das Entscheidungsspiel um die Meisterschaft in der D-Juniorinnen-Kreisstaffel erreichte, dort aber gegen den TSV Ilshofen nach Neunmeterschießen verlor. Nachdem die SGM 2017/18 in der B-Juniorinnen-Bezirksstaffel den ersten Platz belegt hatte, reichte es 2018/19 für den dritten Platz. Ein Trumpf: Es gebe nicht die eine herausragende Spielerin in der Mannschaft, sondern man funktioniere als Team. „Jeder bügelt den Fehler des anderen aus“, erklärte Lena Winterhalder.

Bevor die Mädchen der SGM Blaufelden nun zu den Frauen aufrücken, einige spielen bereits bei den Aktiven, wollten sie sich noch bei ihren Trainern für deren Engagement in den vergangenen zehn Jahren bedanken. So wurde beim Saisonabschlussfest im Garten der Familie Winterhalder nicht nur gegrillt, sondern es gab auch noch Geschenke. Für Matthias Frank wurde eigens ein Fass seines geliebten Schmetzer Hefepils besorgt, zudem machen die Mädchen mit ihren Ex-Trainern einen Ausflug zum Bowling – und dann gab es auch noch bedruckte Kopfkissen, auf denen das Meisterfoto der B-Mädchen zu sehen ist.

Im Führerschein aufgelistet

Aus Trainern seien längst echte Freunde geworden, betonte Lena Winterhalder und sprach damit ihren Mannschaftskameradinnen Sophia Protzer, Lara, Alena und Lisa Hammel, Selina Kett, Thea Hinz, Sara Ziegelbauer, Lea Hermann, Esra Özkök, Lea-Sophie Erdmann, Sinah Ritter, Lara und Svea Kollmar aus der Seele. „Wir gehen öfter mal zusammen weg, und wenn wir alleine unterwegs sind und nachts anrufen, dann holen sie uns auch von einer Party ab“, sagte Lena Winterhalder. Sie hatte sich neben den Namen ihrer Eltern auch die ihrer beiden Trainer als Begleitpersonen in den Führerschein des begleiteten Fahrens eintragen lassen.

„Mit den Mädels hat es immer riesengroßen Spaß gemacht“, sagte Matthias Frank, der zugab, dass er das ein oder andere Tränchen beim Betrachten der Fotos habe verdrücken müssen. „Es geht mir sehr nahe, die Mädels abgeben zu müssen.“ Heiko Erdmann kann sich damit trösten, dass er eine Spielerin jeden Tag sieht. Tochter Lea-Sophie. Und wenn sie bei den Frauen der SGM mitspielt, dann wird Heiko wieder von der Tribüne aus die Daumen drücken. Ganz wie früher, als Fan. Und sein Freund Matthias Frank wird mit ihm dann gemeinsam die Tore der flügge gewordenen Küken bejubeln.

