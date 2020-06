Fränkische Volksfest gefeiert. Dies fällt jetzt aber flach: Im Jahr 2020 hätten die Crailsheimer und Menschen weit über die Region hinaus seit 179 Jahren das. Dies fällt jetzt aber flach: Die Veranstaltung muss abgesagt werden

In normalen Zeiten ohne Corona-Verordnung ist das Zentrum der Volksfestplatz, mit dem Vergnügungspark, den Bierzelten und der Landmesse. Aber auch an anderen Orten spielen sich große Ereignisse ab: Die Umzüge in der Innenstadt, das Draisrad-Rennen, die „Tagwache“ der Stadtkapelle und das Brillant-Feuerwerk – und damit sind längst nicht alle genannt. Wo welcher Programmpunkt ist, seht ihr unten auf unserer Volksfest-Überblickskarte.

An welchem Termin ist das Volksfest?

Das nächste Fränkische Volksfest findet vom 17. September, bis zum Montag, 20. September 2021, statt. Traditionell eröffnet Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer den Vergnügungspark am Freitag um 14 Uhr. Um 18 Uhr ist dann der Fassanstich im Engel-Zelt. Der Vergnügungspark und der Schankbetrieb laufen bis 1.30 Uhr. Der zugehörige Krämermarkt und die gewerbliche Ausstellung sind von 11 bis 18 Uhr geöffnet.



Die zukünftigen Termine des Volksfests sind:

16. bis 19. September 2022

15. bis 18. September 2023

20. bis 23. September 2024

19. bis 22. September 2025

18. bis 21. September 2026

Wie komme ich zum Volksfest, wo kann ich parken?

Der Volksfestplatz ist eigentlich der größte Parkplatz der Stadt. Da dieser während des Volksfestes freilich nicht zur Verfügung steht, werden jedes Jahr gesonderte Parkplätze ausgewiesen. Außerdem gibt es Sonderbusse und -Bahnen, um gemütlich von weiter her zu anzureisen.

Wie funktioniert die Wahl zur Dirndlkönigin?

mit dem Hohenloher Tagblatt die Dirndlkönigin auf dem Volksfest. Am Freitagabend können sich die Kandidatinnen fotografieren lassen und bis Montag wird auf Ihr kürtauf dem Volksfest. Am Freitagabend können sich die Kandidatinnen fotografieren lassen und bis Montag wird auf swp.de gewählt. Im Jahr 2019 haben 71 Mädels an der Dirndlwahl teilgenommen.

Wann und wo ist der Volksfest-Umzug – und wer baut die Wagen?

Samstag und Sonntag loslaufen. Ihren Weg könnt ihr unten auf der Überblickskarte sehen. Auf dem Umzug präsentieren sich im Jahr 2021 wieder die Gewerbe und Firmen aus Crailsheim und Umgebung . Sie werden amundloslaufen. Ihren Weg könnt ihr unten auf der Überblickskarte sehen.

Welche Zelte, Biergärten, Bars und Ausschänke gibt es, wo muss ich reservieren?

Es gibt drei große Zelte:

Das große Engel-Zelt der Crailsheimer Engel-Brauerei (das längste Festzelt Deutschlands) – Reservierungen sind nicht mehr möglich.

Der „Kleine Engel“, ein kleineres Zelt der Engelbrauerei.

Außerdem gibt es noch kleinere Zelte, Bars und Biergärten - die Richtungsangaben sind von dem Volksfest-Haupteingang aus angegeben:

Der Volksfeststadl (am Nebeneingang der Hakro-Arena)

Der Kranz-Paulaner-Biergarten (vor dem Kleinen Engel)

Der Heimerl-Biergarten (gegenüber dem „Infinity“ (größtes Fahrgeschäft), auf der anderen Festplatzseite)

Der Betz-Biergarten (noch vor dem Eingangstor links)

Heidis Treff (beim Kettenkarussell, gegenüber dem Engel-Zelt)

Die Landjugend-Milchbar (hinter dem Papert-Zelt, Richtung Hakro-Arena)

Paperts Herbsthäuser-Bierausschank (vor dem Papert-Zelt)

Biobiss-Ausschank (vor der Jahnhalle)

TSV Beyermann Getränke (vor der Jahnhalle)

Welche Bands spielen in den Zelten?

Noch haben die Veranstalter nicht veröffentlicht, wer 2021 auf den Bühnen spielen wird. Das größte Highlight im Jahr 2019 war wohl der Auftritt der Schlager-Ikone Stefanie Hertel am Volksfest-Montag im Engel-Zelt

Wie viel kostet das Bier beim Volksfest in Crailsheim?

Die Bierpreise geben die Festwirte erst einige Zeit vor dem Fest bekannt. Eine Maß Bier kostete im Jahr 2019 in den Zelten 9,80 Euro. 2015 hat die Maß noch 8,90 Euro gekostet, 2017 wurde der Preis auf 9,30 Euro angehoben.

Welche Attraktionen und Stände gibt es wo?

mehr als 90 Schausteller Noch steht das nicht fest. Im Jahr 2019 waren mit ihren Ständen und Fahrgeschäften auf dem Festplatz . Alle diese Attraktionen findest du auf unserer Volksfest-Überblickskarte:

Gibt es ein Feuerwerk?

„Höhen-Brillant-Feuerwerk offiziell abgeschlossen - auch wenn der Betrieb am nächsten Tag noch mal weitergeht. Während andere Kommunen in jüngster Vergangenheit bei Veranstaltungen mitunter Klimaschutzgründen - bleibt Crailsheim sein Feuerwerk nach aktuellem Stand erhalten. Das Volksfest in Crailsheim wird traditionell am Sonntag ab 20.30 Uhr mit demoffiziell abgeschlossen - auch wenn der Betrieb am nächsten Tag noch mal weitergeht. Während andere Kommunen in jüngster Vergangenheit bei Veranstaltungen mitunter auf Feuerwerke verzichtet haben - aus- bleibt Crailsheim sein Feuerwerk nach aktuellem Stand erhalten.

Die Stadt richtet für die Zuschauer Sicherheitsradien ein, die durch ein Warnband markiert werden. Außerdem wird das Stadion zu dieser Zeit aus Sicherheitsgründen geschlossen.