Musik Folkmusik statt Familienfeier

Crailsheim / Larissa Wörn

Folkmusik? Sind das nicht einfach nur altbackene Country-Songs? Nein, zumindest nicht beim siebten Osterfolk, den das Jugendzentrum am Ostersonntag gemeinsam mit dem Verein „Adieu Tristesse“ veranstaltet hat. Ein Sänger und zwei Bands versüßten allen, die genug von Familienfeiern hatten, den Sonntagabend.

Den rund 100 Besuchern wurde ein hemmungsloser Abend geboten. Es wurde wild getanzt und mitgesungen. Zu Beginn des Abends präsentierte der Singer-Songwriter Chris Padera aus Nürnberg Songs aus seinem Album „Whiskeybar“. Darin ging es um ganz alltägliche Dinge, wie seine Liebe zu Katzen, oder das Gefühl, im Leben nicht voranzukommen.

Der Sänger überließ die Bühne dann der Münchner Band „Trails“. „Urban Western Music, so würde ich unsere Musik beschreiben“, erklärt Luca Wollenberg, einer der fünf Bandmitglieder. Seit letztem Jahr gibt es das Debut-Album der Band zu kaufen, das im texanischen Austin produziert wurde. „Momentan sind wir auf Tour in Deutschland und Italien. Da spielen wir eher auf kleinen Bühnen“, erzählte Wollenberg. Die Tour ist bald zu Ende, die Energie der Band allerdings scheinbar noch längst nicht aufgebraucht: Tanzbare Rhythmen und authentische Texte brachten das Publikum im Jugendzentrum in Schwung.

Musik zum Abschalten

Den musikalischen Abschluss des Abends bildeten die „Hellraisers and Beerdrinkers“ aus der Nähe von Schwäbisch Gmünd. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, entgegen des heutigen Kommerzes „ehrliche, handgemachte Musik zum Abschalten“ zu liefern, erklärte Frontmann Felix Schurr. „Die Leute sollen sich einfach mal so richtig fallen lassen können. Unser Einschlag von irischer Folklore hilft dabei sehr.“