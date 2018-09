Förderung neuer Fachkräfte

pm

Die Aufregung steigt, der erste Arbeitstag im neuen und meistens ersten Beruf steht vor der Tür. Für zahlreiche Jugendliche stand am Montag, 3. September, der Beginn eines neuen Lebensabschnitts und ein wichtiger Schritt ins Erwachsenenleben an. Diesen Weg ebnet auch das baden-württembergische Familienunternehmen Wirthwein. Deutschlandweit begannen insgesamt 89 neue Auszubildende und dual Studierende, davon 17 in den drei Wirthwein-Unternehmen im Taubertal, ihre Karriere bei der Wirthwein-Gruppe.

Spannender erster Tag

Ein abwechslungsreiches Programm wartete am ersten Tag auf die „Neuen“ am Standort Creglingen. Die Neuankömmlinge sollten sich und die Unternehmensgruppe in einer entspannten Atmosphäre kennenlernen können. Pünktlich um 8 Uhr startete der Tag für die Berufseinsteiger mit einer herzlichen Begrüßung durch Verena Schnabl, stellvertretende Leiterin Konzernpersonalwesen, und Isabell Meeder, Mitarbeiterin der Personalabteilung. Danach stellten die letztjährigen Auszubildenden und dualen Studierenden grundlegende Eckdaten der Unternehmensgruppe anhand einer anschaulichen Präsentation vor. Beim anschließenden Firmenrundgang wurden die Jugendlichen durch die verschiedenen Abteilungen des Standortes geführt und lernten so das Unternehmen noch besser kennen. Auch der traditionelle Besuch bei der Wirth­­-wein-Tochter Winkler Design in Röttingen stand auf dem Programm. Bei einem Betriebsrundgang lernen die Azubis auch diesen Standort kennen. Der international agierende Kunststoffspezialist bietet mehr als 20 verschiedene Ausbildungsberufe und duale Studiengänge an und betreut aktuell 242 Auszubilden-

de und Studierende. Seit Bestehen der Berufsausbildung bei Wirthwein bildet die Übernahme der neuen Fachkräfte in ein anschließendes Arbeitsverhältnis einen festen Bestandteil der Unternehmensphilosophie.